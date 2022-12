Policía halla en el Cesar a menor de 6 años raptado en Bucaramanga

Tras un rápido trabajo de inteligencia del grupo Gaula de la Policía fue recuperado y entregado a sus padres un niño que había sido llevado por la mujer que lo cuidaba hacia el departamento del Cesar sin consentimiento de su progenitora.



Según cuenta la madre del menor de 6 años el pasado jueves 8 de junio dejó a su hijo bajo el cuidado de una amiga quien lo tendría en su casa en Bucaramanga durante la noche; pero en la mañana cuando llamó para recogerlo la mujer no apareció.



“Yo tenía que trabajar y no podía llevarme el niño, vendo tintos en la calle, en la mañana quede de recoger a mi hijo pero cuando llame no contestó, fui a buscar a mi amiga a la casa y tampoco estaba entonces di aviso a la policía”, explicó la mujer.



El General Juan Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que una vez supieron de la denuncia, iniciaron las labores de búsqueda y lograron ubicar unos números de teléfonos en la habitación donde reside la mujer en Bucaramanga.



“Logramos determinar que ella es de San Alberto, Cesar, y empezamos a coordinar con Policía de ese departamento, finalmente ubicamos la casa de la familia de la mujer y allí encontramos al niño” anotó el oficial.



El menor fue hallado con un hombre, hermano de la mujer que se lo llevó, pero ella no se encontraba en el lugar. Las autoridades continúan los operativos para dar con su paradero



Aunque será la Fiscalía la que impute los cargos, el general Libreros manifestó que estan ante un caso de secuestro simple.



