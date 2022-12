Por bloqueo de vías no ha llegado oxígeno a hospitales de Santander; pacientes están en riesgo

En riesgo se encuentran 220 pacientes que están con ventilación en la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia por escasez de oxígeno. El líquido no ha llegado por el bloqueo de vías en Cundinamarca y Boyacá.

El presidente de la FCV, Víctor Raúl Castillo, hizo un llamado angustioso a los promotores del paro para que permitan la movilización de los carrotanques que transportan el oxígeno a los centros médicos de la región.

“Hoy nos encontramos con más de 220 pacientes que están en ventilación en el Hospital Internacional y la FCV que están a punto de morir si no tenemos ese líquido disponible en las próximas 24 horas, tenemos reservas para 24 horas los camiones no han podido salir de la planta de Tocancipá. Si no tenemos esos carrotanques recargando muchos pacientes irán a fallecer”, aseguró Castillo.

Pidió a los manifestantes sensibilizarse con la situación que pone en riesgo la vida de los pacientes.

“Pueda ser que esos pacientes sean hermanos, amigos, familiares y hasta promotores del paro. Pónganse la mano en el corazón y permitan que esos camiones que transportan el oxígeno y los insumos, al igual que medicamentos puedan llegar a los hospitales”, expresó.

´Con escasez de oxígeno también se encuentra el Hospital Universitario Los Comuneros, por lo que directivas igualmente hicieron un llamado a los organizadores del paro para que permitan el paso de los camiones que transportan el líquido.

Este es el comunicado del Hospital Los Comuneros: