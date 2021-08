Por deuda de $100 millones contratista desmontó puertas y ventanas de colegio en Charalá, Santander

El insólito caso ocurrió en el colegio José Antonio Galán del municipio de Charalá, Santander, institución que se construyó con recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa y la Gobernación de Santander, y que estaba a punto de ser entregado.

Sin embargo, por una deuda de $100 millones el colegio quedó sin techos, barandas, canales, puertas y ventanas las cuales fueron desmontadas.

BLU Radio. Colegio José Antonio Galán desmontado / Foto: captura de video

El contratista encargado de la ornamentación decidió desmontar lo que ya había instalado porque no le respondieron con el pago del trabajo realizado.

“Yo contraté con la empresa GMP Ingenieros e hicimos un pacto de que se instalaba y de una vez pagaban, pero se hizo un trabajo y la empresa no responde, se perdieron ya no contestan, y me tocó proceder a desmontar, barandas, puertas y ventanas, todo lo de carpintería metálica porque hace cuatro meses instalamos y no nos pagan $100 millones”, contó Fernando Muñoz, quien fue contratado para los trabajos de ornamentación en el colegio.

Dice que, debido a esa deuda, su pequeña empresa quebró y tiene deudas con empleados y bancos.

“Me ha tocado prestar plata hasta con el 20 % de interés para pagarle a los obreros y tengo créditos con los bancos que no he podido cubrir por esta millonaria deuda”, indicó Muñoz.

BLU Radio. Desmonte barandas colegio José Antonio Galán / Foto: captura de video

Publicidad



El colegio José Antonio Galán lleva cinco años en construcción y estaba a punto de ponerse al servicio de los 411 estudiantes de primaria y bachillerato y demás comunidad educativa, que esperaban con ilusión la entrega de la nueva sede que cuenta aulas amplias, restaurante escolar y comedores para jornada única.

“Me siento preocupado y desmotivado ante lo que uno puede observar que una obra a punto de entrega se desmorona, se siente impotencia porque nosotros no tenemos ninguna autorización para decirles que lo hagan; ya hablé con el interventor del Fondo de Infraestructura Educativa y nos dice que esta semana harán los trámites para terminación del contrato”, manifestó el rector del colegio, Mario Durán.

BLU Radio. Desmonte barandas colegio en Charalá / Foto: captura de video

El personero del municipio de Charalá, Fabian Flórez, quien visitó la obra junto a representantes de la Procuraduría Provincial, el director administrativo y financiero de la secretaría de Educación municipal, interventor y subcontratistas, señaló que desde hace dos meses se hace seguimiento a las irregularidades que tiene la obra con la falta de pago a contratistas.

GMP Ingenieron es la empresa que ganó la licitación por cerca de $3.000 millones, la que subcontrató los trabajos de ornamentación que aún no cancela.

El contratista aseguró que, si recibe el pago por el trabajo, instala nuevamente barandas, cubiertas, puertas y ventanas que desmontó.