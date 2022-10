Prefirieron etiquetar a Timochenko: Vargas Lleras sobre carta de Santos

Luego de que el presidente Juan Manuel Santos enviara una carta a su sucesor desde la cuenta oficial de la Presidencia en Twitter, una controversia se desató pues varios candidatos quedaron por fuera de las etiquetas.

Uno de ellos fue Germán Vargas Lleras quien manifestó: “prefirieron enviarle la carta a Timochenko”.

Publicidad

Le puede interesar Hay que erradicar la polarización que tanto daño hace: Santos a su sucesor

“A mí me omitieron en el envío de la carta, no la he recibido”, aseguró Vargas Lleras.

Desde su cuenta personal en Twitter el presidente Santos aclaró que cuando se iba a etiquetar a los candidatos Germán Vargas, Piedad Córdoba, Alejandro Ordóñez y Viviane Morales “la opción no estaba habilitada”.



Ante las preguntas sobre las etiquetas en mi trino anterior, en varios casos la opción no está habilitada. Por eso les comparto la carta por esta vía @German_Vargas @piedadcordoba @A_OrdonezM @MoralesViviane https://t.co/7HAEa97ply — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) February 15, 2018

Publicidad



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM