¡Preocupante! Aumentan contagios y muertes por COVID-19 entre adultos jóvenes en Santander

Los médicos están en alerta por el aumento de los contagios de COVID-19 entre la población joven en Bucaramanga y Santander.

Las cifras señalan que en Santander en la actualidad hay 7.765 personas entre los 18 y 40 años con el virus activo.

Los jóvenes con COVID-19 está representando en este momento el 46% de los contagiados en Santander.

“Estamos preocupados por el aumento de contagios y muertes entre la población joven y activa laboralmente en nuestro municipio. Los tres centros médicos están con el 100% de las camas UCI ocupadas”, afirmó Sulay Nuñez, secretaria de Salud de Piedecuesta.

El drama de los jóvenes con coronavirus genera preocupación entre familiares y personal de salud, como es el caso de Linda Rivera, quien está conectada a un ventilador mecánico desde hace cuatro días en una clínica de Barrancabermeja.

“Por favor sigan orando por mí, esto no se lo deseo a nadie, reconozco que cometí muchos errores y no me cuide, este virus es grave”, afirmó la joven.

Publicidad

Este martes fueron reportados 1.572 nuevos contagios y 52 muertes por COVID-19 en Santander.