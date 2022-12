Procuraduría investiga a concejal por presunto soborno al alcalde de Floridablanca

Un audio tiene en problemas al concejal de Floridablanca José Alexander Esparza Martínez, quien alterado le exige al alcalde de ese municipio el pago de $95 millones, al parecer, por aprobar algunos proyectos.



El procurador provincial de Bucaramanga, Héctor Parra Martínez, notificó la decisión de abrir la indagación preliminar en contra del concejal José Alexander Esparza Martínez, conocido como ‘Guache’, el pasado 21 de febrero.

Aunque el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, afirmó que le sorprendió el audio del concejal José Alexander Esparza Martínez porque nunca recibió un reclamo de su parte, el Ministerio Público investiga si la grabación iba dirigida a él.



“Yo jamás he recibido una nota de voz del concejal (…) alude a un alcalde, no sé si refiere a mí, no sé cuáles sean los motivos. Sin embargo, yo pondré en conocimiento de las autoridades ese audio, no sé si sea legítimo o no y realmente no tengo otro comentario al respecto”, concluyó el alcalde de Floridablanca.