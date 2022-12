Puente Hisgaura en Santander, ¿un elefante blanco?

El Ministerio de Transporte explicó que el puente Hisgaura, construído al oriente de Santander, tiene serias irregularidades en con su construcción y por esa razón no lo han puesto al servicio de la comunidad.



La inversión en esta obra fue de $100.000 millones. Según los habitantes de la provincia de García Rovira, el puente no ha servido para mejorar la movilidad como se los prometió el Gobierno Nacional.

El alcalde del municipio de San Andrés, Julián Pedraza, denunció que la estructura de 653 metros de longitud se convirtió en un elefante blanco porque no ha beneficiado a los habitantes de los 13 municipios al oriente de Santander.



Mintransporte advirtió que “el puente presenta desniveles en la viga de rigidez y hay poca protección en las bases por erosión por cambios climáticos”.



En las fotografías del informe, mostraron que el talud de las vías de acceso al puente Hisgaura, tienen daños graves.



“Faltan, además, $7.000 mil millones para realizar la prueba de carga y la instalación del sistema de alumbrado público en la estructura, la plata de acabo y no alcanzó para hacer lo que falta (…)”, manifestó el alcalde de San Andrés.



El gerente de la empresa de transporte Cotrans, Hugo Fernández, señaló que “la vía es muy peligrosa, el puente era una solución para esquivar los derrumbes, pero el puente está cerrado”.



El puente Hisgaura fue construido por la empresa española Sacyr, con dineros provenientes del Fondo Nacional de Adaptación, que manejó el santandereano Iván Mustafá, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.