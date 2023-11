"Que no dejen de buscar a la niña": el pedido de la familia santandereana que afronta una tragedia

Desde Santander , la familia de los dos menores que se perdieron en el Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, piden que, tras encontrar el cuerpo del niño, las autoridades no desistan en sus esfuerzos por encontrar a su hermanita.

Nery Erazo, abuela de los menores, se enteró recientemente que su nieto Jesús David Martínez, de 6 años, fue encontrado sin vida. Ante la trágica noticia, Nery Erazo pidió que no se deje de buscar a su nieta de 4 años, quien también fue arrastrada por el agua cuando intentaban cruzar a Estados Unidos junto a su mamá, Yiini Paola Galán Herazo.

“Que no la dejen de buscar, que no la rescaten como sea, que no la dejen de buscar… y a Yiini que me la ayuden, que no me la dejen sola, que aunque yo estoy por acá mi corazón y mi mente siempre está al lado de ella”, expresó la abuela.

La menor de cuatro años continúa desaparecida y la búsqueda se intensificó para tratar de encontrarla. Las autoridades están coordinando esfuerzos a nivel local y federal, mientras se movilizan recursos y personal especializado para ampliar la búsqueda en la zona.

“Me duele muchísimo lo de Jesús David, pero por lo menos se sabe que ya está en un lugar mejor con papito Dios y allá está bien, no tiene que pasar tanto sufrimiento. Él no tiene culpa de nada, él es un angelito”, dijo Yulitza Galán, tía del menor.

En un comunicado, la Cancillería de Colombia informó que activó el protocolo de asistencia consular brindar el apoyo correspondiente.

En Nueva York, ciudad a la cual llegó Yini Paola Galán, el equipo consular y psicosocial en coordinación con el refugio donde se albergó, le ha brindado asistencia y apoyo a la madre de los menores.

“Los consulados continuarán acompañando y orientando a la familia en este proceso, mientras las autoridades locales avanzan en la búsqueda de la menor”, agrega el comunicado.