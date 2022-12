"Respeten": Miss España rompe el silencio tras críticas de Señorita Colombia

La Miss España Ángela Ponce rompió el silencio ante las críticas que ha recibido desde que la nombraron como representante de su país en el Miss Universo.



Una de las críticas más recientes fue la que recibió de la actual Señorita Colombia, Valeria Morales, quien dijo que el certamen universal de belleza es “solo para mujeres que nacieron mujeres”.

Esta declaración llegó a medios españoles y se convirtió en tendencia mundial. Hecho que parece no importarle a Ángela Ponce, pues en varias oportunidades ha manifestado que durante años ha trabajado duro para volverse fuerte.



En una entrevista para el programa Don Francisco, de la cadena Telemundo, la española le envió un mensaje contundente a quienes la critican.



“A mis detractores les diría que respeten porque las bases de Miss Universo me admiten. Yo tengo derecho a estar ahí. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, nunca lo fui, soy una mujer con una característica diferente y creo que eso nos suma, nunca nos va a restar”, aseveró.



Luego de que su opinión sobre la participación de Ángela Ponce se convirtió en polémica, Valeria Morales se retractó.



“Pienso que debemos estar en caminos diferentes, pero si Miss Universo la acepta, yo la voy a recibir con todo el amor, el respeto y la tolerancia que merece una candidata, porque ella va a estar en la misma competencia conmigo”, aseguró en una rueda de prensa luego de su coronación.

