Revelan cómo el alcalde de Girón pagó ostentosa fiesta con Silvestre y Pasabordo

La ostentosa fiesta de 15 años que el alcalde de girón, John Abiud Ramírez, organizó para su hija despertó la suspicacia de los habitantes del municipio, quienes en su momento cuestionaron la presencia de los artistas Silvestre Dangond y Pasabordo en el evento.

Debido a la polémica que generó a nivel local y nacional la celebración, el equipo investigativo del programa La RED, del canal Caracol, entrevistó a los representantes de los artistas que realizaron la presentación privada para conocer si la fiesta se había realizado con recursos de la administración.

Según lo que manifestó Felipe Agudelo, mánager de Pasabordo, el grupo tenía un compromiso para realizar un show de cortesía con la empresa de eventos Stage, que ya los había contratado para dar conciertos en Santander.

Explicó que en estas presentaciones especiales solo cobran los tiquetes aéreos, hospedaje y viáticos del grupo.

Asimismo, el representante de Silvestre, Carlos Bloom, confirmó al programa La RED que Óscar Eduardo Pinzón, representante legal de Stage, le pidió el favor de tener “una deferencia con el alcalde”.

Ambos mánager coincidieron en que la presentación fue una cortesía para la empresa mencionada y por eso no cobraron lo que normalmente vale un evento privado de esta magnitud. Sin embargo, Agudelo manifestó que su equipo de trabajo no sabía que era algo para el alcalde.

“Me doy cuenta que es para un alcalde, cuando mi producción me llama y me dice la seguridad del alcalde está allá y la prueba de sonido se debe terminar a tal hora”, señaló Agudelo.

Al respecto, Carlos Bloom aclaró que sí conocía al mandatario por las presentaciones que han hecho en la plaza de toros de Girón y que estaban enterados de la presentación era para una fiesta de 15 años.

¿Cómo pagaron los supuestos viáticos para que se presentaran?

Felipe Agudelo reveló que hicieron un contrato por $5 millones a nombre de Yulia Rodríguez Esteban, gestora Social de Girón y esposa de John Abiud, para cubrir los gastos del viaje a Bucaramanga.

También reiteró que el cliente no era la Alcaldía sino la empresa Stage, con quien tenían un acuerdo.

Por su parte, Bloom dijo que este fue un contrato de persona natural con Yulian Rodríguez y que no estaba relacionado con asuntos de la administración municipal.

¿Cuál es la relación entre Stage y la Alcaldía de Girón?

El equipo de La RED envió un derecho de petición a la Alcaldía para conocer puntualmente qué tipo de relación tiene con Stage y si esta empresa ha entregado regalos o conciertos a funcionarios de la misma.

A este recurso la administración municipal respondió que el último contrato que suscribió con Stage lo hizo el 28 de julio por $17.408.874 en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia.

Sobre los nexos con la empresa firma en cuestión, manifestó que la única relación entablada es la que se estableció desde el último contrato y que no tienen conocimiento de que ningún funcionario haya recibido algún servicio gratuito.



