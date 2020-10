Santandereana sobreviviente de COVID-19 recibió premio diplomático en España

Se trata de María Nubia Salazar, una mujer santandereana que trabaja con migrantes en España desde más de 22 años y quien sobrevivió al COVID-19 después de estar 33 días en estado de coma.

“Quiero darle las gracias a la doctora Carolina y a todo el cuerpo diplomático y a todas las personas que hacen posible esta noche. Este reconocimiento nos hace pensar que la labor que hemos venido haciendo no se hace por el reconocimiento, porque creo que a todos nos llegó por sorpresa”, dijo María Nubia Salazar, oriunda del municipio de San Gil.

Salazar recibió un homenaje por parte de la embajada de Colombia debido a su trabajo en la Asociación de Migrantes Asila, que atiende a personas de más de 70 países que llegan buscando refugio a España.

“Se hace porque nos nace, puedo decir esta noche que hace más de 20 años salí de un país rico y generoso a una tierra de acogida, no desconocida porque me recibía mi hermano que me la describió tal cual la veo, a una sociedad donde nos recibió con sus brazos”, explicó Salazar en la ceremonia de entrega del reconocimiento.

De igual forma Salazar agregó que en todos los años que ha estado en España, su trabajo se ha centrado en “servir y ayudar, no sé por qué Dios me ha utilizado para eso”.