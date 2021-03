Senador Richard Aguilar dice que dio nuevamente positivo para COVID-19, tras reunión con MinHacienda

El senador Richard Aguilar, quien padeció COVID-19 en agosto del año pasado, aseguró que nuevamente dio positivo para la enfermedad. La reinfección del congresista sería un caso particular, ya que en el país solo se ha certificado un caso de reinfección, entre más de 2.400.000 contagios.

El legislador, este miércoles, estuvo reunido con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y los congresistas Arturo Char y Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical.

"Me sentó un poco indispuesto, estaba haciendo unpoco de ferío en el capitolio. Empecé a sentir un fuerte dolor en el pecho y decidí salir a mi apartamento, me desperté sin olfato, sin gusto, me acabaron de dar la prueba y soy positivo por segunda vez de COVID-19", aseguró el congresista.

Comparto la prueba que me realicé en horas de la mañana.



Seguiré pendiente en la medida de lo posible de lo que acontece en el país, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y cuidados médicos y hasta donde mi salud me lo permita. pic.twitter.com/7DZQ25NgJv — RICHARD AGUILAR V (@RICHARDAGUILARV) March 24, 2021

