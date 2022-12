Sepultan 2 de los 5 policías santandereanos que murieron en atentado del ELN

En Floridablanca y Barichara se realizaron los actos fúnebres de dos cadetes de origen santandereano que murieron en el atentado perpetrado por el ELN en la capital de la república el pasado jueves.

En medio de la tristeza y el llanto fueron despedidos los cadetes Iván René Parra y César Alberto Ojeda de 24 y 20 años respectivamente.

Desde el pasado sábado, Barichara inició las honras fúnebres de Iván René Muñoz Parra, otro de los policías santandereanos fallecidos.

Con una emotiva caravana que recorrió el municipio, hacia las 3:00 de la tarde se llevaron a cabo los actos sepulcrales de Muñoz Parra, con el acompañamiento de la comunidad y de autoridades.

“Esas personas que hacen el mal que se encaminen en Dios, que piensen que esos policías que murieron tenían familia (…) tengo un inmenso dolor que llevaré por siempre, me quitaron a mi hermano, me quitaron media vida, los del ELN no tienen corazón…” aseguro Natalia Ojeda, hermana del cadete César Alberto Ojeda.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Manuel Vásquez, informó que los cuerpos de los otros tres cadetes santandereanos: Óscar Javier Saavedra Camacho, Jhonatan Herney León Torres y Diego Fernando Martínez que murieron en el atentado, aún permanecen en Bogotá.

“Debido a diferentes procedimientos que todavía adelantan las autoridades en el Instituto de Medicina Legal, se ha retrasado su llegada, esperamos que sean entregados en el trascurso de las próximas 24 horas a sus familiares...”, declaró el oficial.