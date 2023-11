“Si usted fuera importante podría ayudarlo”: critican a empleada de Avianca por respuesta a pasajero

Un video compartido por un usuario de Avianca se viralizó y ha desatado una ola de indignación por la respuesta que le dio una funcionaria de la aerolínea a un pasajero que pretendía buscar una solución luego de que su vuelo fuera cancelado.

El pasajero, según se escucha, tenía un vuelo programado en la ruta Bogotá - Bucaramanga, sin embargo, por condiciones climáticas fue cancelado.

“El vuelo era a las 8:10 de la noche y a las 7:30 me avisaron que lo cancelaron (…) Si usted me dice que me deja un pasaje abierto pues voy y para un vuelo a medianoche”, se le escucha decir al pasajero.

#Video “Si usted fuera mi papá o alguien importante, yo podría ayudarlo”: cuestionan polémica respuesta de funcionaria de Avianca a pasajero que no pudo viajar de Bogotá a Bucaramanga porque su vuelo fue cancelado #VocesySonidos pic.twitter.com/rYKZ5XeiK8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 21, 2023

Por su parte, la funcionaria de Avianca le responde al pasajero que trata de encontrar una solución, pero que tardaría en dársela hasta dos días. “Yo lo puedo modificar hasta dos días después, más no me deja el sistema porque mi firma no es una firma poderosa”, responde.

Segundos después, la funcionaria soltó la respuesta que desató la indignación.

“Créame que si usted fuera mi papá, si usted fuera una persona importante para mi lo podría ayudar”, dijo.

Jesús Orlando Jerez, uno de los pasajeros del mismo vuelo y quien grabó la escena, contó que la aerolínea no les brindó solución inmediata tras la cancelación.

“La aerolínea en ningún momento optó por compensar, lo primero que dijeron fue que no tenían disponibilidad con hoteles que tienen convenio, hubo un subsidio, pero con 20.000 pesos en el aeropuerto El Dorado no se compra nada. Vimos a muchas personas de la tercera edad, que tenían dificultad para desplazarse de un lado a otro”, indicó el pasajero de Avianca.

Finalmente, el vuelo fue reprogramado para el día siguiente a mediodía.