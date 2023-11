Sin agua potable continuarán cerca de 20.000 habitantes de Cimitarra, Santander

La emergencia sanitaria que se produjo en Cimitarra por el derrame de nafta (mezcla de hidrocarburos que se obtiene directamente del petróleo) en un río que abastece de agua al municipio santandereano se mantiene y más de 20 mil personas seguirán sin el líquido vital, por lo menos durante un día más.

Aunque Cenit, empresa filial de Ecopetrol, informó a través de un comunicado que "se activó el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) en el poliducto Sebastopol - Santa Rosa, debido a una pérdida de contención a la altura de la vereda La Toroba, municipio de Cimitarra", los resultados no son los esperados.

Juan Diego Hernández, apoyo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en Cimitarra, le confirmó a Blu Radio que sobre el final de la tarde de este martes, 14 de noviembre, terminó el comité de emergencias y la empresa Cenit no tiene la certeza si el agua contaminada entró o no a la planta.

“Ellos dijeron que van a seguir haciendo los estudios y por tanto nosotros tampoco podemos activar la planta de consumo hasta que no se tenga la certeza de que esa agua es apta para el consumo humano”, explicó Hernández.

“Por parte de la Alcaldía Municipal le pedimos a Cenit desde las 3:00 de la mañana que en el plan de ayuda mutua que ellos tienen con Cimitarra, que por favor nos suministraran seis carrotanques constantes hasta que dure la contingencia para que atendamos a la población que en este momento no tiene el líquido vital. Cenit no ha sido muy presto y nos ha puesto un poco de trabas y nos dijo que esperáramos hasta mañana la respuesta de ellos, pero evidentemente si es hasta mañana será otro día que Cimitarra no tendrá el suministro de agua porque no tenemos la certeza de que el agua esté libre de ese contaminante”, acotó Juan Diego Hernández.

En el casco urbano de Cimitarra hay por lo menos 20 mil habitantes afectados directamente y aún no se conoce el alcance de esta emergencia en las veredas del municipio.

La principal preocupación de la Administración Municipal es que no tienen los recursos para garantizar el suministro de agua potable a su población y por eso le pidieron celeridad a la empresa Cenit para que gestione una solución inmediata. Landázuri y Puerto Berrío son los municipios más cercanos.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el derrame de nafta fue ocasionado por una válvula instalada ilegalmente con el propósito de robar hidrocarburos.

“Son hechos de investigación, pero se instalaron en ese sector válvulas ilegales que generaron una fuga y la posterior contaminación. Se hace un trabajo con el Ejército para brindar condiciones de seguridad y que la empresa haga las reparaciones correspondientes”, indicó Fabián Vargas, director de Gestión del Riesgo de Santander.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar quién está detrás de la instalación clandestina de la válvula.

