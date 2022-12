Soy un hombre de amor, no de odios: Didier Tavera a Mauricio Aguilar

El senador santandereano Mauricio Aguilar arremetió en redes sociales contra el gobernador de Santander Didier Tavera, por publicaciones hechas en Twitter donde ponderaba el escenario como ícono turístico cuando meses atrás criticaba su manejo.

Dr Tavera sea Coherente! Un día dice q @panachioficial es un "cáncer", otro día q "mal manejo" pero saca pecho con cifras reales del parque. pic.twitter.com/7U2mVh1sBC — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) June 23, 2017

El senador Aguilar también señaló que el escenario está en malas condiciones para recibir a los turistas y se avecina un “inminente cierre del escenario por retaliaciones políticas”.

“Por retaliaciones, persecuciones y especulaciones se ha venido deteriorando la infraestructura de Panachi y el cerro del Santísimo. Ahora los turistas no tendrán que visitar del departamento. Pedimos al gobernador cordura y respeto por las obras representativas de los santandereanos”, señaló Mauricio Aguilar.

Aguilar también enfatizó que el mandatario ha criticado el Parque Nacional del Chicamocha en varias oportunidades y ahora destaca su rendimiento.

“Hay improvisaciones para nombrar al nuevo director de Panachi, luego que lo dejaba en manos de Idesan y finalmente quedó a cargo de una caja de compensación. No podemos decir una cosa por vanidad mostrando cifras y por otro lado dice que es un cáncer, le pedimos coherencia”, agregó Aguilar.

¿Qué dice el gobernador Tavera?

El mandatario señaló que actualmente Panachi y el Cerro del Santísimo se encuentran bajo un proceso de revisión exhaustiva por parte de los organismos de control.

“Tenemos el reto de devolverle a los santandereanos este atractivo turístico para que sepan que se hace con el tema de los recursos, cuánto ingresa y mejorar las condiciones. En el caso de la corporación Panachi tiene muchos problemas y la revisoría fiscal no ha querido firmar aún los estados financieros del 2016 por inconsistencias y debido a la falta de presupuesto”, señaló Tavera.

El mandatario manifestó que en lo concerniente al mantenimiento está a cargo de la corporación y ratificó su compromiso de trabajar para recuperar los íconos turísticos.

“Yo soy un hombre de amor en mi corazón y no vivo de odios. Si uno está en el pasado no puede crecer y salir adelante. Si miro el pasado es para ver que podemos mejorar, no tengo enemistades políticas ni espejo retrovisor”, agregó Tavera.

El gobernador aseguró que su único interés es informar a la gente sobre los manejos del departamento.

