Teniente de la Policía perdió un ojo en medio de enfrentamientos en Girón, Santander

El teniente Gabriel Quintana Cruz, es el oficial que en medio de los enfrentamientos con jóvenes que protagonizaron desórdenes en el municipio de Girón, perdió su ojo izquierdo.

El teniente Quintana trataba de contener los ataques en el sector de Ciudadela Villamil cuando fue impactado con una botella que manifestantes le lanzaron, una de las esquirlas cayó en su ojo izquierdo.

“¡Ay, Dios mío le dieron, ¡le dieron!”, exclama la mujer que grabó justo el momento del ataque con botellas contra los policías.

el video muestra que el oficial cae al suelo y se evidencia el gran dolor que le ocasiona.

Varios compañeros lo auxilian y lo trasladan en un vehículo a un centro asistencial.

#Video Policía resulta gravemente herido tras los disturbios en el barrio Villamil de Girón y este es el momento en el que sus compañeros buscan un transporte para llevarlo al hospital #VocesySonidos pic.twitter.com/5G1G5QPfc3 — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 5, 2021

Publicidad

El coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó los ataques de los que han sido víctimas los policías en medio de las manifestaciones.

“Tenemos en nuestra jurisdicción, dos policías heridos, uno de ellos perdió su ojo. Es lamentable el grado de violencia con que algunos de los manifestantes arremeten contra la policía de manera violencia e injusta porque no están recibiendo agresión ellos están defendiendo la propiedad e instalaciones que pretenden vandalizar”, manifestó el coronel Quintero.

La policía de Santander también confirmó que otros cinco uniformados resultaron heridos en el municipio de El Playón donde manifestantes quemaron el peaje ubicado sobre la vía nacional a la costa Atlántica.