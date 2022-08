Un muerto y dos heridos dejan ataques de sicarios en vías de Bucaramanga

No para la ola de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga, Las autoridades confirmaron que un hombre muerto y dos heridos dejaron ataques sicariales en las últimas horas.

En el barrio Gaitán pistoleros en moto acabaron con la vida de Brayan Stiven Peña Alarcón, de 24 años.

"Esta persona hace dos semanas fue dejado en libertad por la Fiscalía luego de ser capturado por porte ilegal de armas de fuego. Este caso estaría relacionado con temas del microtráfico", afirmó el coronel José Oscar, Jaramillo, subcomandante de la Policía de Bucaramanga.

Las autoridades no descartan que el crimen de Peña Alarcón pueda estar relacionado con el asesinato de una mujer en el barrio Morrorico, el pasado 5 de junio.

El otro ataque sicarial se presentó en el barrio Brisas de Provenza, ubicado en el sur de Bucaramanga, donde dos hombres resultaron heridos.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Morantes García, de 20 años, y Wilmer Alexander Gil Martínez, de 31 años, de nacionalidad venezolana.

La Alcaldía de Bucaramanga informó que se siguen realizando operativos en la cuidad para combatir la venta y consumo de estupefacientes.

🚨Aquí algunos de los resultados del operativo en los parques San Pio, Los Niños, Sarrapios y Leones👇🏼

✅️Más de 100 registros a personas nacional y migrantes.

✅️Incautación de sustancias alucinógenas y armas corto punzantes

✅Comparendos de @transitobucara y @PoliciaBmanga pic.twitter.com/301IR79pDk — Secretaría del Interior de BGA (@InteriorBGA) August 19, 2022