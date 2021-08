¿Una 'mordida'? Cuestionan a Rodolfo Hernández tras cobrar por avales para lista del Congreso

En un audio que fue publicado por el diario Vanguardia se escucha al exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, exigirle dinero a quienes eran sus miembros en el movimiento Liga Anticorrupción, para pertenecer a la lista cerrada a la Cámara de Representantes por Santander.

Según informó el periódico Vanguardia, citando cuatro fuentes cercanas al movimiento, "deben pagarle al exalcalde sumas entre los $100 millones y $350 millones".

"Por tarde mañana miércoles, antes de las 4:00 de la tarde, nos giraran el 30 % del compromiso que hay para atender esos gastos, quiere decir que Jorge tiene que poner 60 millones, 30 millones Ludwing y 60 millones Emiro, porque va a la súper fija", se escucha nombrar en el audio.

En el audio también se escucha a Rodolfo Hernández exigirle un 10 % del salario a estas personas que, en caso de ser elegidas, deben depositarlo al movimiento Liga Anticorrupción.

También quiero decirles que luego de que pase la campaña, estén elegidos y empiecen a trabajar, el 10 % del salario lo tienen que consignar aquí para seguir operando y yo descargarme de todos los gastos agrega.

BLU Radio consultó a Jorge Figueroa, nombrado en el audio por el exalcalde, quien aseguró que considera que son aportes normales para la campaña.

"Yo ya me salí de eso, no hago parte de la lista, era una bolsa, una lista cerrada (...) Aquí se constituía una bolsa para financiar básicamente el tema de la presencia de la liga o del movimiento en las redes sociales, no le veo ningún pecado ni ningún escándalo como se ha querido presentar", dijo.

Sobre el tema de la comisión del 10 % tras ser elegidos, agregó lo siguiente: "es que el ingeniero tiene la mala experiencia con la elección al Concejo de Bucaramanga y la Asamblea Departamental para financiar esa campaña y, estas son las horas de la vida y los candidatos no volvieron a aparecer; le ha tocado a él de su bolsillo pagar ese crédito".

El audio, según Jorge Figueroa, "habría sido grabado hace dos o tres meses".

Por ahora, la campaña de Rodolfo Hernández no se ha pronunciado sobre el tema.

