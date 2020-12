Única pista de BMX en Bucaramanga lleva nueve meses cerrada por falta de mantenimiento

Cerca de 300 deportistas de BMX en Bucaramanga se encuentran afectados por el cierre de la única pista extrema con la que cuenta la ciudad.

La falta de mantenimiento durante los meses de cuarentena dejó al escenario deportivo sin luz y sin agua.

Milton Morantes es un niño prodigio del BMX en Santander que ya ha ganado más de 11 competencias a nivel nacional, y aunque tiene toda una vida para seguir Cosechando triunfos, hoy no puede entrenar en la pista debido al cierre.

“Me da tristeza porque yo siempre venía todos los días a divertirme para hacer mi deporte favorito y cuando veo eso me da mucha tristeza porque no he podido practicar mi deporte como es”, dijo.

La pista sufrió daños en el sistema eléctrico durante los meses de cuarentena y desde entonces no se han reparado.

“Es muy feo porque todo Colombia ya abrió pistas, todos nuestros rivales ya están volviendo a entrenar y nosotros acá en Santander todavía sin pista, sin poder hacer nada”, sostuvo Daniel Angulo, campeón nacional de BMX.

Los deportistas han tenido que recurrir a entrenamientos en vías públicas para no bajar el nivel

“Eso es muy triste para un niño, ya llevan tantos meses entrenando peligrosamente en las calles porque lo hemos hecho aquí alrededor, los hemos hecho en varias partes de la ciudad, entonces es un peligro que algún carro atropelle un niño”, denunció el padre de uno de los deportistas.

Por su parte la alcaldía manifestó que las afectaciones en el suministro de energía eléctrica y agua en los baños serán solucionadas.

“Vamos a ponerle agua provisional, los baños trabajan con luz, el daño fue eléctrico, pero esto acarrea que el problema del agua en los baños es lo grave”, dijo Iván Vargas, secretario de Infraestructura de Bucaramanga.

En Bucaramanga la población también espera la apertura de otros tres centros recreacionales y la pista de atletismo.