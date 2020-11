Versiones encontradas tras denuncia de presunta discriminación contra venezolano en el Canal TRO

Alfonso Ríos es un productor y presentador venezolano quien llegó a Bucaramanga para emprender un proyecto audiovisual llamado ‘Cuéntame tu talento’, que se vende como un programa “de la televisión santandereana donde apoyamos el talento de la región”.

“Pasamos la propuesta al Canal TRO en marzo, se entregaron todos los requisitos que se necesitaban, sabemos que por la pandemia quedamos en ‘stand by’, a finales de julio aprobaron el programa y que cumplía con las expectativas y lineamientos del canal. A partir de esa fecha comenzamos a trabajar simultáneamente con ellos, se plantearon las condiciones y montos a pagar”, dijo el productor.

Sin embargo, según dice, el tiempo pasó y se aplazó la fecha en la que se iba a estrenar el programa: “fijamos una fecha del programa para septiembre, se canceló (…) Se hicieron muchas reuniones con la gerencia de producción para el ensamble y finalmente se fijó el estreno para octubre”.

Según denunció el productor, el estreno del programa se canceló a una semana del lanzamiento.

“A una semana del estreno del programa me mandan a llamar de la gerencia de producción del TRO, voy y converso con Yelitza Manrique, la encargada. Ella me hace una serie de comentarios y ajustes al programa que ciertamente es válido y dentro de ese planteamiento ella me da otros costos que hay que cancelar al Canal TRO y que no se habían conversado al principio”, indicó.

Sin embargo, aseguró el denunciante que le dijeron que él no podía salir en cámara por “ser extranjero”.

“Me pareció delicado que la gerente de producción me diga que por mi condición de extranjero no puedo salir en las cámaras del Canal TRO, me dice que no lo tome como xenofobia, pero rompe el contexto de que un extranjero venga a apoyar el talento de la región”, sostuvo.

Y agregó: “Al decirme el Canal TRO que el programa va al aire, pero sin mí, que las presentadoras debían ser las chicas que son de Santander. Básicamente no quieren a un venezolano presentando en las cámaras”.

La respuesta del Canal TRO

Blu Radio consultó a Marlene García, quien es la jefe del área jurídica del Canal TRO, y sostuvo que se trató de un malentendido con el productor y presentador venezolano.

“A él se le sugirió que, como somos un canal regional, contratara presentadoras santandereanas, entonces el señor se molestó y ahora dice que lo estamos discriminando”, dijo la funcionaria.

Y agregó: “él tiene un acento muy marcado porque es venezolano, nosotros le dijimos que, conforme a nuestro manual de estilo, él presentador debe tener un acento neutro”.

La funcionaria del Canal TRO también sostuvo que el problema de fondo tiene que ver con la parte económica.

“Nosotros hicimos las averiguaciones con el canal donde tenía su programa antes y pues las condiciones económicas no son buenas y él no nos puede pagar lo que vale una producción en vivo de una hora en televisión”, señaló.

El Canal TRO también se defendió e informó que en el Canal TRO trabajan contratistas y personal directivo de origen venezolano, “no se trata de xenofobia”.

“Se cree que por ser un canal regional debemos patrocinar y regalar los espacios, es un error, pero nosotros somos una empresa comercial del Estado y como empresa la finalidad es ganar dinero, no podemos regalar los espacios”, finalizó la jefe de área jurídica del Canal TRO.