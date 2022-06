”Ya no tengo gasolina, este es el último empujón que me queda por Colombia": Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández afirmó, montado en una 'Rodolfoneta' frente al Centro de Convenciones de Bucaramanga, que este es su último aliento para buscar la Presidencia de Colombia.

"Yo ya no tengo gasolina. Este es el último empujón que me queda y lo voy a hacer con el alma y vamos a convertir los cuatro años de gobierno en casi seis trabajando desde 4:00 de la mañana", dijo el candidato por la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, que tiene 77 años.

Hernández Suárez, asimismo, le hizo una invitación a los funcionarios del Palacio de Nariño y del Gobierno Nacional para que "trabajen por los colombianos".

"A los funcionarios, está es una invitación cordial, para que trabajemos desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Nos tomamos media hora para el almuerzo para dedicarnos a trabajar por Colombia. Esa vaina que viene en la mañana, que venga por la tarde, que la señorita no está, eso se tiene que acabar", dijo el candidato.

Rodolfo Hernández también se refirió a las elecciones del 19 de junio y fue enfático al decir que nada está ganado y que si se descuida puede perder.

"Nada está ganado. Ganamos la primera vuelta. Esto está cabeza a cabeza, como dicen en el hipódromo, sí nos descuidados perdemos Yo ya no tengo gasolina para seguir en esto- Yo soy el más viejo de aquí entre todos, tengo 77 años, y no he tenido tiempo para hacer un semillero", indicó el candidato presidencial ante unas 500 personas que asistieron al Seminario Internacional del Cacao en Bucaramanga.