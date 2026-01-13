Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / Noticias del día - Atentado en Neiva, polémica política y alertas por temporada seca
Noticias del día - Atentado en Neiva, polémica política y alertas por temporada seca
Avanzan las investigaciones por el atentado contra directivos de la cárcel de Neiva que dejó un menor muerto. Iván Duque no asistirá a la Comisión Asesora, crece la controversia por el uso de Pegasus, alertas ambientales en el Caribe, protestas por salud en Cali y polémica por la venta de bienes de Pablo Escobar.
La segunda jornada de concertación del salario mínimo avanza sin puntos de encuentro: mientras los trabajadores insisten en un aumento mínimo del 11 %, los empresarios mantienen su propuesta del 7,21 %. El panorama apunta a que el Gobierno definiría el incremento por decreto.
La muerte de quince menores en operaciones militares contra disidencias de las Farc desató una fuerte controversia entre cifras del Gobierno, la Defensoría y Medicina Legal. A esto se suma el aumento del reclutamiento infantil, hechos de violencia en el Cauca, ataques terroristas en Cali y tensiones políticas por nuevas medidas en Bogotá.
La vida de Héctor Abad Faciolince ha estado marcada por tres grandes duelos y por una experiencia personal que lo enfrentó de cerca con la muerte. En este episodio hablamos con él sobre esas heridas que ha intentado sanar a través de la escritura, sobre cómo la memoria puede convertirse tanto en un refugio como en una carga, y sobre su manera de comprender el dolor que deja la violencia en Colombia.
Enrique Esteban hace parte del 0,01 por ciento de personas a quienes se les diagnostica síndrome de Tourette en la adultez. Además de los tics violentos que le provoca, este trastorno vino acompañado de otros retos de salud mental, entre ellos un trastorno obsesivo compulsivo. En este episodio, Enrique cuenta cómo es vivir con Tourette y por qué decidió emprender en Colombia una cruzada para encontrar a más adultos que, como él, conviven con este síndrome.