Noticias del día - Habitantes de Chipaque frenan paso alterno pese a presión de camioneros en la vía al Llano
En el sector de los Cuatro Carriles, la tensión aumentó cuando transportadores lograron que se autorizara un paso provisional por una vía destapada. Sin embargo, los habitantes de Chipaque bloquearon el acceso en rechazo a las afectaciones que, aseguran, ponen en riesgo a la comunidad. Mientras la carretera principal sigue cerrada por el derrumbe, la confrontación entre pobladores y conductores mantiene en vilo el transporte hacia los Llanos Orientales.
La Selección Colombia aseguró su cupo en el Mundial 2026 con un contundente 3-0 frente a Bolivia en el Metropolitano. James Rodríguez, John Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron los protagonistas de la histórica noche. Barranquilla amaneció de fiesta, mientras veteranos como Ospina y Quintero se preparan para otro campeonato y nuevas figuras como Luis Díaz y John Arias celebran su primera cita orbital.
La Procuraduría le exigió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a su equipo, un informe urgente sobre el polémico contrato de mantenimiento de los MI-17. El ente de control busca esclarecer pagos anticipados, garantías y el estado real de las 19 aeronaves, en medio de denuncias por incumplimientos de la empresa contratista y retrasos que ponen en riesgo la operatividad militar.