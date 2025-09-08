Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Habitantes de Chipaque frenan paso alterno pese a presión de camioneros en la vía al Llano
Noticias del día - Habitantes de Chipaque frenan paso alterno pese a presión de camioneros en la vía al Llano

En el sector de los Cuatro Carriles, la tensión aumentó cuando transportadores lograron que se autorizara un paso provisional por una vía destapada. Sin embargo, los habitantes de Chipaque bloquearon el acceso en rechazo a las afectaciones que, aseguran, ponen en riesgo a la comunidad. Mientras la carretera principal sigue cerrada por el derrumbe, la confrontación entre pobladores y conductores mantiene en vilo el transporte hacia los Llanos Orientales.

