Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armada Nacional
Flotilla rumbo a Gaza
Nueva EPS
Colombia en el Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Petro revive debate sobre glifosato tras crisis en Cauca: liberan a 45 militares secuestrados
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px) (1).jpg

Noticias del día - Petro revive debate sobre glifosato tras crisis en Cauca: liberan a 45 militares secuestrados

En medio de la crisis de orden público en el Cauca, el presidente Gustavo Petro propuso reactivar la fumigación aérea con glifosato, suspendida desde 2015 por la Corte Constitucional. La tensión creció tras el secuestro de 45 militares en El Tambo, quienes ya fueron liberados. Además, la jornada estuvo marcada por un ataque a la Armada en Putumayo, un tiroteo contra la alcaldesa de Mosquera, un nuevo derrumbe en la vía al Llano y un atentado en Cali.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Cauca

atentado terrorista

Fuerzas Militares

Glifosato

Gustavo Petro