Noticias del día - Semana de crisis y tensiones en el gobierno Petro: decisiones aplazadas, renuncias y amenazas políticas

Durante más de diez años, Martín de Francisco creyó que la única forma de ser creativo era a través del alcohol y las drogas. Fue la etapa en la que ideó programas de televisión inolvidables y alcanzó la fama en todo el país, pero también en la que más perdido se sintió. En este episodio hablamos con él sobre esos años y sobre cómo el humor, el fútbol y sus hijos terminaron convirtiéndose en los pilares de su rehabilitación.
Miles de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla en respaldo a Palestina. Las marchas, en su mayoría pacíficas, dejaron grafitis, bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. En la capital, más de 3.000 manifestantes generaron afectaciones a la movilidad y TransMilenio. En Medellín y Bucaramanga, la tensión escaló hasta actos de vandalismo.
Desde niña Alejandra Giraldo soñó con presentar noticias y hoy es una de las periodistas más reconocidas en Colombia. Aunque su carrera le ha traído grandes satisfacciones, el ritmo de vida y el estrés la sacudieron hasta el colapso. En este episodio hablamos con ella sobre el síndrome de burnout y cómo es vivir con depresión funcional.
El alcalde de Bogotá anunció una modificación clave en los tiempos del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA): a partir de ahora, los promotores deberán tramitar y obtener todos los permisos al menos cinco días hábiles antes del evento. En su intervención, enfatizó que “no habrá salvavidas de último minuto” ni opción a subsanaciones posteriores, para evitar cancelaciones como la del show de Kendrick Lamar.