En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Semana de crisis y tensiones en el gobierno Petro: decisiones aplazadas, renuncias y amenazas políticas
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px) (1).jpg

Noticias del día - Semana de crisis y tensiones en el gobierno Petro: decisiones aplazadas, renuncias y amenazas políticas

El CNE niega el uso del logo del Pacto Histórico en los tarjetones, se frena de nuevo la reforma a la salud, y Ecopetrol queda sin presidenta de junta directiva tras la renuncia de Mónica de Greiff.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Gustavo Petro

CNE

Mundial Sub-20

Pacto Histórico

Seguir escuchando:

  • Bumbox

    ¡Qué Locura! T3. E5. Sin guayabo: Martín de Francisco

    Durante más de diez años, Martín de Francisco creyó que la única forma de ser creativo era a través del alcohol y las drogas. Fue la etapa en la que ideó programas de televisión inolvidables y alcanzó la fama en todo el país, pero también en la que más perdido se sintió. En este episodio hablamos con él sobre esos años y sobre cómo el humor, el fútbol y sus hijos terminaron convirtiéndose en los pilares de su rehabilitación.

  • Bumbox

    Noticias del día - Caos, marchas y tensiones: protestas pro Palestina marcan la jornada en Colombia

    Miles de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla en respaldo a Palestina. Las marchas, en su mayoría pacíficas, dejaron grafitis, bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. En la capital, más de 3.000 manifestantes generaron afectaciones a la movilidad y TransMilenio. En Medellín y Bucaramanga, la tensión escaló hasta actos de vandalismo.

  • Bumbox

    ¡Qué Locura! - T3. E4. Contra la ‘jartera’ de vivir: Felipe Zuleta

    Felipe Zuleta dice que heredó de su mamá la inteligencia y de su papá los trastornos. Desde muy joven ha sufrido depresión crónica y también algunas compulsiones que han marcado su vida.

  • Bumbox

    ¡Qué Locura! - T3. E3. Vivir con el cerebro fundido: Alejandra Giraldo

    Desde niña Alejandra Giraldo soñó con presentar noticias y hoy es una de las periodistas más reconocidas en Colombia. Aunque su carrera le ha traído grandes satisfacciones, el ritmo de vida y el estrés la sacudieron hasta el colapso. En este episodio hablamos con ella sobre el síndrome de burnout y cómo es vivir con depresión funcional.

  • Bumbox

    Noticias del día - Permisos para conciertos deberán aprobarse con mínimo cinco días de antelación

    El alcalde de Bogotá anunció una modificación clave en los tiempos del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA): a partir de ahora, los promotores deberán tramitar y obtener todos los permisos al menos cinco días hábiles antes del evento. En su intervención, enfatizó que “no habrá salvavidas de último minuto” ni opción a subsanaciones posteriores, para evitar cancelaciones como la del show de Kendrick Lamar.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad