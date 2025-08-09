¿Amor o permisividad? La importancia de educar: Casa Blu del 9 de agosto de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 9 de agosto de 2025:



Jorge Loza, Ceo de Wake Up Conferences , habló acerca de qué es esta conferencia con Tony Robbins, y por qué es tan importante para Colombia.

, habló acerca de qué es esta conferencia con Tony Robbins, y por qué es tan importante para Colombia. Mariana Capurro, psicóloga general sanitaria, dio detalles sobre la importancia de saber educar.

dio detalles sobre la importancia de saber educar. Paula Arcila, periodista, locutora y presentadora, dio detalles sobre su presentación en Medellín el próximo fin de semana.

Escuche el programa completo aquí: