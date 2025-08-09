¿Amor o permisividad? La importancia de educar: Casa Blu del 9 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 09, 2025 11:19 a. m.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 9 de agosto de 2025:
- Jorge Loza, Ceo de Wake Up Conferences, habló acerca de qué es esta conferencia con Tony Robbins, y por qué es tan importante para Colombia.
- Mariana Capurro, psicóloga general sanitaria, dio detalles sobre la importancia de saber educar.
- Paula Arcila, periodista, locutora y presentadora, dio detalles sobre su presentación en Medellín el próximo fin de semana.
