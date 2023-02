¿Cómo descongelar los alimentos de forma adecuada?

El tratamiento de los alimentos debe ser cuidadoso para evitar enfermedades e intoxicaciones. La descongelación de los mismos debe seguir ciertos estándares y se debe dar de una manera apta para ser consumidos adecuadamente; se deben tener en cuenta las temperaturas de refrigeración: y es recomendable sacar la comida del congelador con una anticipación de mínimo 12 horas, además de seguir conservando la cadena de frío.

Ana Teresa Sanz, chef independiente con estudios en Florida Culinary Institute en West Palm Beach, Florida, USA, y chef corporativa de Antillana Pescados y Mariscos, habló en Casa Blu sobre los tips y las recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de descongelar los alimentos y cuales no se deben congelar.

“Todos los alimentos se pueden congelar, la diferencia es en que momento se hace la congelación y cómo se hace. por ejemplo, cuando hablamos de las proteínas debe hacerse en el momento de la congelación o en el momento del sacrificio; que sea una congelación inmediata porque necesitamos conservar y atrapar todos esos nutrientes. Esto para un óptimo para consumir, no es óptimo que compremos in bandeja de pollo descongelado y congelarla en la casa, en ese caso los productos deben consumirse en poco tiempo para que no pierdan propiedades y cambios en su textura. Si lo estamos comprando fresco lo debemos consumir de inmediato o prontamente (…) Si lo congelamos se irá deteriorando el producto entre más tiempo permanezca en el congelador”, señaló.

Sanz explicó cuál es el proceso recomendado para descongelar los alimentos para un óptimo consumo.

“La mejor descongelación es en la nevera. Porque los productos deben mantener una cadena de frío. Entonces tú pasas del congelador a la nevera y no tiene un cambio de temperatura brusco sino se va descongelando lentamente. Luego otro modelo de descongelación es en aguas fría para que el choque térmico no sea brusco, pero este es cuando hay afán y otro puede ser en el microondas en la función de descongelar, pero solo se debe hacer cuando se va a cocinar el alimento inmediatamente y por último la descongelación directamente en cocción”, resaltó.

Es importante recordar que, si el proceso de descongelación no se hace de manera adecuada, se puede correr el riesgo de que bacterias se multipliquen rápido y pongan en riesgo la salud del consumidor.

