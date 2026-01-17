¿Qué tener en cuenta a la hora del regreso a clases? Casa Blu del 17 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 17 de enero de 2026:



Isabel Cristina Bettin, coordinadora del Departamento de Psicología, dio detalles acerca de los desafíos a los que se enfrentan padres e hijos en el regreso a clases.

Catherin Ospina, gerente de Mercadeo LG Electronics Colombia, profundizó sobre cómo vivir en un hogar sin tareas domésticas.

Carolina Rodríguez, actriz y protagonista de La Reina del Flow, habló acerca de la tercera temporada de la serie.

