¿Es caro vivir en zonas universitarias en Colombia?: Casa Blu del 23 de agosto de 2025

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 23 de agosto de 2025.

Casa BLU
Casa BLU
Casa BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 12:07 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 23 de agosto de 2025:

  • Vicky Perez, médica psiquiatra, habló de su libro "Recarga tu Pila" y de cómo podemos recargarnos a partir de acciones pequeñas.
  • Juan David Zapata, gerente creativo de Juniper Drinks, profundizó sobre cómo creó el primer coctel propio de Colombia.
  • Alexander Sierra, experto en finca raíz, explicó cuánto cuesta vivir en las zonas universitarias en Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

