¿Es caro vivir en zonas universitarias en Colombia?: Casa Blu del 23 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 23, 2025 12:07 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 23 de agosto de 2025:
- Vicky Perez, médica psiquiatra, habló de su libro "Recarga tu Pila" y de cómo podemos recargarnos a partir de acciones pequeñas.
- Juan David Zapata, gerente creativo de Juniper Drinks, profundizó sobre cómo creó el primer coctel propio de Colombia.
- Alexander Sierra, experto en finca raíz, explicó cuánto cuesta vivir en las zonas universitarias en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: