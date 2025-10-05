Cómo afecta la IA en la educación: 05 de octubre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

El programa Blu 4.0 de este domingo 5 de octubre de 2025 destacó las principales apuestas tecnológicas y de innovación que están transformando la educación, la energía y el liderazgo empresarial en Colombia.

Entre los temas más relevantes:



Día Nacional de la Inteligencia Artificial:

Óscar Sánchez, director de Computadores para Educar, explicó cómo más de 2.000 colegios del país participaron en la primera edición de “El Día de la IA en tu Colegio”, una estrategia que busca integrar la inteligencia artificial de forma ética y creativa en las aulas. Resaltó el papel de los docentes como embajadores del cambio y la necesidad de formar a los estudiantes en pensamiento crítico frente a la tecnología.



Óscar Sánchez, director de Computadores para Educar, explicó cómo más de 2.000 colegios del país participaron en la primera edición de “El Día de la IA en tu Colegio”, una estrategia que busca integrar la inteligencia artificial de forma ética y creativa en las aulas. Resaltó el papel de los docentes como embajadores del cambio y la necesidad de formar a los estudiantes en pensamiento crítico frente a la tecnología. World Business Forum 2025:

Martha Lucía Maldonado, directora de Wobi Colombia, habló sobre el lema “El poder de lo impredecible” y cómo la edición que celebra diez años del foro en el país busca inspirar a los líderes a transformar la incertidumbre en oportunidad.



Martha Lucía Maldonado, directora de Wobi Colombia, habló sobre el lema “El poder de lo impredecible” y cómo la edición que celebra diez años del foro en el país busca inspirar a los líderes a transformar la incertidumbre en oportunidad. Transformación energética:

Alejandro Vélez, de ABB Colombia, presentó los avances en la digitalización de subestaciones eléctricas y su papel en la estabilización del suministro energético.



Alejandro Vélez, de ABB Colombia, presentó los avances en la digitalización de subestaciones eléctricas y su papel en la estabilización del suministro energético. Innovación regional:

La periodista Juan Carlos Yepes compartió un informe con Carolina Londoño, directora ejecutiva de *Ruta N Medellín*, sobre nuevas iniciativas de base científica y tecnológica en la ciudad.

Escuche el programa completo aquí: