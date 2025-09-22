Adiós a la escoba, llegó al D1 el electrodoméstico que barre y trapea: muchos lo quieren comprar

Tiendas D1 no paran de sorprender a sus clientes con artículos novedosos y útiles para el día a día, especialmente cuando se trata de productos funcionales para el hogar.

En vísperas del mes de Amor y Amistad, la cadena lanzó una colección que dejó a más de uno sorprendido, en particular por los artículos que puso en venta y que rápidamente se convirtieron en los favoritos de los consumidores.

Entre los productos más llamativos se encuentra una aspiradora robot, que por su bajo precio ha generado gran interés entre los colombianos, quienes incluso hacen fila para conseguirla.



Aspiradora robot en D1: un éxito por su precio y funcionalidad

D1 se ha consolidado en el mercado colombiano gracias a sus precios competitivos y a la oferta constante de artículos que se ajustan a las necesidades de los consumidores. En esta ocasión, dentro de su temporada especial por Amor y Amistad, incluyó una aspiradora robot que se ha robado todas las miradas.

El producto ha dado mucho de qué hablar debido a su costo, pues por solo $200.000 promete dejar los pisos impecables. Con dos escobillas, la máquina barre todo lo que encuentra a su paso y, además, cuenta con la función de trapear, lo que permite mantener los espacios brillantes con mayor facilidad.



Aspiradora Robot del D1 Foto: Tiendas D1

Esta combinación de limpieza y practicidad no solo ahorra tiempo, sino que también facilita las labores del hogar. Por eso, para muchos consumidores, se ha convertido en una compra casi obligatoria dentro de la temporada.



Tiendas D1 y su colección para Amor y Amistad

La aspiradora robot no es el único producto destacado. En el marco de la celebración de Amor y Amistad, Tiendas D1 lanzó varios artículos pensados para el hogar y que resultan ideales como obsequios.

Uno de ellos es una mini nevera con diseño estético y elegante, perfecta para almacenar maquillaje, perfumes o productos de belleza, disponible por $99.900.

También se encuentra un juego de peluquería, pensado para quienes prefieren arreglarse el cabello o la barba en casa. El kit incluye máquina de peluquería, tijeras y variedad de peines, con un precio de $59.900.

Finalmente, otro de los artículos más llamativos es un perchero de madera, con diseño moderno y versátil, ideal para organizar y mejorar cualquier espacio del hogar, a un valor de $49.900.

Con esta nueva colección, Tiendas D1 refuerza su estrategia de ofrecer artículos funcionales a precios accesibles, consolidándose como una de las cadenas preferidas por los hogares colombianos.