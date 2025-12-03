Casi nadie lo sabe: para qué sirven los dientes metálicos de las tijeras de cocina

Publicidad
Las tijeras de cocina están presentes en casi todos los hogares, pero pocos saben que esconden un detalle con múltiples funciones: los dientes metálicos ubicados justo en la unión del mango.
Aunque parecen un simple adorno, esta zona dentada convierte a las tijeras de chef en una de las herramientas más versátiles de la cocina moderna.
A diferencia de las tijeras convencionales, las tijeras de cocina están diseñadas con hojas más gruesas, materiales más resistentes y un tamaño ideal para cortar alimentos, empaques e incluso piezas pequeñas de carne o verduras. Sin embargo, su verdadero encanto está en ese elemento poco conocido que muy pocos utilizan correctamente.
La pieza dentada, ubicada cerca del tornillo o remache central, forma un círculo o semicírculo cuando las tijeras se cierran. Ese diseño permite sujetar objetos redondeados sin que se deslicen, gracias a la fricción generada por los pequeños dientes.
Aunque hoy es un recurso culinario, su origen se remonta a la jardinería. Inicialmente, este sistema se usaba para retirar espinas de los tallos de las rosas o eliminar partes secas de las plantas. Con el tiempo, la idea se adaptó al ámbito gastronómico, donde su utilidad resultó evidente.
Los dientes metálicos de las tijeras de cocina demuestran que muchos utensilios guardan funciones ocultas que pueden hacer la vida más fácil.