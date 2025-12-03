Casi nadie lo sabe: para qué sirven los dientes metálicos de las tijeras de cocina

Las tijeras de cocina están presentes en casi todos los hogares, pero pocos saben que esconden un detalle con múltiples funciones: los dientes metálicos ubicados justo en la unión del mango.

Aunque parecen un simple adorno, esta zona dentada convierte a las tijeras de chef en una de las herramientas más versátiles de la cocina moderna.

A diferencia de las tijeras convencionales, las tijeras de cocina están diseñadas con hojas más gruesas, materiales más resistentes y un tamaño ideal para cortar alimentos, empaques e incluso piezas pequeñas de carne o verduras. Sin embargo, su verdadero encanto está en ese elemento poco conocido que muy pocos utilizan correctamente.



¿Qué son realmente los dientes metálicos de las tijeras de cocina?

La pieza dentada, ubicada cerca del tornillo o remache central, forma un círculo o semicírculo cuando las tijeras se cierran. Ese diseño permite sujetar objetos redondeados sin que se deslicen, gracias a la fricción generada por los pequeños dientes.

Tijeras de cocina. Foto: Unsplash

Aunque hoy es un recurso culinario, su origen se remonta a la jardinería. Inicialmente, este sistema se usaba para retirar espinas de los tallos de las rosas o eliminar partes secas de las plantas. Con el tiempo, la idea se adaptó al ámbito gastronómico, donde su utilidad resultó evidente.



Funciones ocultas de los dientes metálicos

Funciona como cascanueces: una de las tareas más conocidas del borde dentado es romper cáscaras de frutos secos. Su forma ovalada permite colocar nueces, almendras o avellanas dentro del anillo para aplicar presión de manera segura y controlada.

Sirve para abrir tapas difíciles: las tapas de botellas o frascos pequeños pueden convertirse en un reto, en especial cuando están húmedas o muy ajustadas. La parte dentada permite sujetarlas con firmeza: basta con colocar la tapa dentro del espacio ovalado, cerrar las tijeras y girar utilizando el mango como palanca.

Ayuda a manipular alimentos duros: también es útil para trabajar con cáscaras de mariscos, pinzas de cangrejo o huesos finos de pollo. Permite sostener piezas resbaladizas sin riesgo de que se escapen, facilitando cortes más precisos y seguros.

Los dientes metálicos de las tijeras de cocina demuestran que muchos utensilios guardan funciones ocultas que pueden hacer la vida más fácil.