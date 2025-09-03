¿Cómo quitarle lo amarillo a la funda transparente de su celular? Productos los tiene en casa

Las fundas transparentes se han convertido en uno de los accesorios más usados para proteger los teléfonos móviles.

Su practicidad y la posibilidad de lucir el diseño original del dispositivo las hacen populares, pero con el tiempo muchas adquieren un tono amarillento poco estético.

Aunque para algunos este problema parece irreversible, existen métodos caseros sencillos que pueden devolverles su aspecto original sin necesidad de gastar en una nueva.



¿Por qué se ponen amarillas las fundas transparentes?

El material con el que están elaboradas, generalmente poliuretano termoplástico (TPU), es el responsable del cambio de color.

Las fundas transparentes del celular tienden a ponerse amarillentas por diferentes razones. Foto: Hecha con IA

Este polímero tiene una composición porosa que, al estar en contacto con la luz solar, el calor y la grasa natural de las manos, pierde la capa de resina protectora y revela su color amarillento natural.

Por fortuna, este deterioro estético puede combatirse con productos comunes que seguramente ya tiene en casa.



Métodos para limpiar las fundas amarillas: paso a paso

Si quiere recuperar la transparencia de su funda, estos son algunos de los métodos más recomendados:



Agua y jabón líquido: Retire la funda del celular y sumérjala en una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón suave. Use un cepillo de dientes viejo para frotar las superficies, enjuague con agua fría y deje secar al aire.

Retire la funda del celular y sumérjala en una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón suave. Use un cepillo de dientes viejo para frotar las superficies, enjuague con agua fría y deje secar al aire. Bicarbonato de sodio: Con la funda previamente humedecida, espolvoree bicarbonato y frótela con un cepillo suave. Este método ayuda a eliminar manchas difíciles y devolver brillo.

Con la funda previamente humedecida, espolvoree bicarbonato y frótela con un cepillo suave. Este método ayuda a eliminar manchas difíciles y devolver brillo. Alcohol isopropílico: Humedezca un paño con este producto y limpie toda la superficie. Además de remover la suciedad, desinfecta y elimina bacterias. Es importante secar bien antes de volver a colocarla en el celular.

Humedezca un paño con este producto y limpie toda la superficie. Además de remover la suciedad, desinfecta y elimina bacterias. Es importante secar bien antes de volver a colocarla en el celular. Agua oxigenada: Aplique con un paño y deje actuar unos minutos sobre las zonas más amarillas. Luego enjuague con agua fría y seque completamente.

Recomendaciones para evitar que se vuelva a manchar

Los expertos en cuidado de dispositivos recomiendan prevenir futuros daños evitando el contacto de la funda con perfumes, lociones, aceites o productos químicos fuertes.

Asimismo, mantenerla lejos de fuentes directas de calor y limpiar de manera periódica puede prolongar su transparencia.

El uso constante de la funda expone el material a desgaste natural, pero con estos cuidados básicos y rutinas de limpieza se puede alargar su vida útil y mantener el celular protegido y con buena apariencia.