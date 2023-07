¿Con ganas de aprender un idioma? Estas son las mejores canciones para mejorar sus conocimientos

La música ha sido durante mucho tiempo una herramienta poderosa para expresar emociones, contar historias y transmitir mensajes, ya que es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas.

Desde tiempos ancestrales, ha sido una forma de expresión y comunicación que conecta a todos. Cuando se trata de aprender un nuevo idioma, la música puede ser una herramienta invaluable. Escuchar canciones en el idioma que se estudia permite familiarizarse con los sonidos, la pronunciación y el ritmo característicos de esa lengua.

Además, la repetición de frases y palabras en las letras de las canciones ayuda a internalizar y recordar nuevos vocablos de una manera más entretenida y natural. La música también expone a la cultura y las tradiciones de la comunidad de hablantes nativos, lo que enriquece la comprensión del idioma y brinda una perspectiva más amplia.

En ese sentido, expertos lingüistas de Babbel, una plataforma de aprendizaje de idiomas, han creado una lista de las mejores canciones para aprender idiomas.

“Las canciones son una forma fácil y divertida de practicar un idioma, ya que despiertan emociones y nos hacen sentir más motivados y comprometidos con el proceso de aprendizaje”, explicó Esteban Touma, profesor de Babbel Live.

Canciones para mejorar la comprensión de los idiomas



Portugués

"Samba de verão" de Caetano Veloso es una canción icónica que recuerda a los amores de verano y es perfecta para aprender el presente y pasado de los verbos en portugués. Un ejemplo del uso del pasado es la frase en la que Veloso dice “E passou, nem parou, mas olhou só pra mim” (pasó, y ni siquiera se detuvo, pero me miró).

Otra canción recomendada es "Fica tudo bem" de Silva y Anitta, con la que se puede aprender el portugués de Brasil con sus peculiaridades y diferencias al portugués europeo. Esta canción es perfecta para aquellos que quieran aprender vocabulario y gramática del nivel A1 o A2.



Italiano

Si su objetivo es aprender italiano, "Nel blu dipinto di blu" de Domenico Modugno es una opción clásica que no se puede pasar por alto. También conocida como "Volare", con esta reconocida canción podrás aprender los verbos infinitivos en italiano. Un ejemplo son los famosos “volare” (volar) o “cantare” (cantar).

Otra canción destacada es "La canzone del sole" de Lucio Battisti, un clásico de la música italiana que te permite sumergirte en la riqueza del idioma mientras disfrutas de una experiencia musical inolvidable.



Inglés

Si está buscando mejorar sus habilidades en inglés, "Black or White" de Michael Jackson es una opción ideal. Esta canción icónica aborda temas de igualdad y diversidad, y su letra clara y pegajosa te ayudará a practicar tu pronunciación y comprensión del inglés.

Otra canción recomendada es "Stressed Out" de Twenty-One Pilots, una canción habla de la melancolía, del miedo a crecer y del deseo. Es perfecta para aprender y practicar las frases con ‘wish’ como, por ejemplo, “I wish I didn’t have to rhyme every time I sang” (ojalá no tuviera que rimar cada vez que cantara) o “I wish we could turn back time to the good old days” (ojalá pudiéramos volver a los buenos viejos tiempos).



Francés

"Où est ma tête?" de Pink Martini es una canción s es ideal para practicar la pronunciación, sobre todo de las palabras terminadas en ‘e’, que en ocasiones pueden crear mucha confusión. Además, la repetición de verbos en pasado da una visión general de cómo usarlos en este idioma.

Por otro lado, "Je suis liquide" de Jeanne Cherhal es una canción que permite practicar oraciones de afirmación y negación en la primera persona “Je”, algo primordial para comunicarse en cualquier idioma.

En resumen, la música puede ser una valiosa aliada en el proceso de aprendizaje de un idioma. A través de su poder emocional y su capacidad de conexión, se sumerge en la cultura y el idioma de una manera única.