En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / Despídase del árbol de Navidad tradicional: la nueva tendencia minimalista que ahorra espacio

Despídase del árbol de Navidad tradicional: la nueva tendencia minimalista que ahorra espacio

Las familias colombianas cambian el clásico árbol por ideas minimalistas que ahorran espacio, especiales para hogares más peqeueños.

Publicidad

Publicidad

Publicidad