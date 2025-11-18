Tres recetas con café para hacer en familia en Navidad: son fáciles y rápidas

En esta temporada de Navidad, el café se convierte en un ingrediente perfecto para crear bebidas cálidas, especiadas y llenas de carácter. Con nuevas combinaciones que incorporan notas de almendra, jamaica, canela y tamarindo, estas preparaciones están pensadas para quienes buscan experimentar en casa y compartir momentos especiales alrededor de una buena taza.

Café Foto: AFP

Cinnmon Cloud Latte

Un latte suave, aromático y con una capa final de espuma especiada.

Ingredientes:



1 taza de café con notas de canela

120 ml de leche caliente espumada

1 cucharadita de jarabe de vainilla

1 pizca de canela en polvo

Espuma adicional para la capa “cloud”

Preparación:



Preparar el café y verterlo en una taza grande. Añadir el jarabe de vainilla y mezclar suavemente. Incorporar la leche espumada. Finalizar con una capa de espuma adicional y una pizca de canela.

Golden Hibiscus Latte

Una receta floral y equilibrada con notas dulces y matices frutales.

Ingredientes:



1 taza de café con notas de almendra dulce y flor de jamaica

150 ml de leche caliente

1 cucharadita de miel

Ralladura fina de naranja (opcional)

Flores de jamaica deshidratadas para decorar

Preparación:



Mezclar la miel con la leche caliente. Preparar una taza de café y añadirla a la mezcla. Revolver hasta integrar. Decorar con un toque de ralladura de naranja o una flor de jamaica.

Minted Coffee Mule (versión sin alcohol y con opción festiva)

Una mezcla refrescante perfecta para días calurosos o reuniones informales.



Ingredientes:



1 taza de café frío

1 chorrito de jugo de limón

1 cucharadita de miel

Hojas de hierbabuena

Hielo

Opcional: un toque de vodka para una versión de celebración

Preparación:



En un vaso alto, mezclar el jugo de limón con la miel. Añadir el café frío y revolver hasta integrar. Llenar el vaso con hielo. Agregar hojas de hierbabuena ligeramente machacadas. Para una versión con alcohol, añadir un pequeño toque de vodka.

Un cierre con aroma a temporada

Estas recetas son una invitación a jugar con sabores cálidos, florales y especiados típicos de fin de año. Son fáciles de preparar, ideales para reuniones y perfectas para dar un giro creativo al café cotidiano sin necesidad de equipos complejos, según reveló Nespresso sobre estas recetas.