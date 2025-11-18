Tres recetas con café para hacer en familia en Navidad: son fáciles y rápidas

En esta temporada de Navidad, el café se convierte en un ingrediente perfecto para crear bebidas cálidas, especiadas y llenas de carácter. Con nuevas combinaciones que incorporan notas de almendra, jamaica, canela y tamarindo, estas preparaciones están pensadas para quienes buscan experimentar en casa y compartir momentos especiales alrededor de una buena taza.
Cinnmon Cloud Latte
Un latte suave, aromático y con una capa final de espuma especiada.
Ingredientes:
- 1 taza de café con notas de canela
- 120 ml de leche caliente espumada
- 1 cucharadita de jarabe de vainilla
- 1 pizca de canela en polvo
- Espuma adicional para la capa “cloud”
Preparación:
- Preparar el café y verterlo en una taza grande.
- Añadir el jarabe de vainilla y mezclar suavemente.
- Incorporar la leche espumada.
- Finalizar con una capa de espuma adicional y una pizca de canela.
Golden Hibiscus Latte
Una receta floral y equilibrada con notas dulces y matices frutales.
Ingredientes:
- 1 taza de café con notas de almendra dulce y flor de jamaica
- 150 ml de leche caliente
- 1 cucharadita de miel
- Ralladura fina de naranja (opcional)
- Flores de jamaica deshidratadas para decorar
Preparación:
- Mezclar la miel con la leche caliente.
- Preparar una taza de café y añadirla a la mezcla.
- Revolver hasta integrar.
- Decorar con un toque de ralladura de naranja o una flor de jamaica.
Minted Coffee Mule (versión sin alcohol y con opción festiva)
Una mezcla refrescante perfecta para días calurosos o reuniones informales.
Ingredientes:
- 1 taza de café frío
- 1 chorrito de jugo de limón
- 1 cucharadita de miel
- Hojas de hierbabuena
- Hielo
- Opcional: un toque de vodka para una versión de celebración
Preparación:
- En un vaso alto, mezclar el jugo de limón con la miel.
- Añadir el café frío y revolver hasta integrar.
- Llenar el vaso con hielo.
- Agregar hojas de hierbabuena ligeramente machacadas.
- Para una versión con alcohol, añadir un pequeño toque de vodka.
Un cierre con aroma a temporada
Estas recetas son una invitación a jugar con sabores cálidos, florales y especiados típicos de fin de año. Son fáciles de preparar, ideales para reuniones y perfectas para dar un giro creativo al café cotidiano sin necesidad de equipos complejos, según reveló Nespresso sobre estas recetas.