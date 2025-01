El rincón más sucio de la cocina que necesita limpieza semanal, pero casi nadie lo hace

En el hogar, la cocina es uno de los espacios más transitados y utilizados, pero también uno de los que más suciedad puede acumular si no se mantiene correctamente.

Entre los diferentes elementos que forman parte de esta área, hay uno que suele ser indispensable y, paradójicamente, es también uno de los más olvidados en términos de limpieza: la caneca de basura. Este recipiente, aunque está diseñado para contener los desechos de manera eficiente, puede convertirse en el rincón más sucio de la cocina si no se le presta la atención adecuada.

Caneca de basura. Foto: Pexels

A pesar de estar recubierta por una bolsa que recoge la mayoría de los residuos, la caneca de basura no está exenta de acumular suciedad. Es común que pequeños restos de comida, grasas y líquidos se filtren o caigan en su interior sin que se note.

Estas acumulaciones no solo generan malos olores que se expanden por la cocina, sino que también son el ambiente perfecto para el desarrollo de bacterias, hongos y otros microorganismos perjudiciales para la salud. Además, la falta de limpieza en este espacio puede atraer plagas como cucarachas o roedores, causando molestias y riesgos en el hogar.

¿Por qué se debe lavar la caneca de basura una vez a la semana?

Los especialistas en higiene recomiendan realizar una limpieza de la caneca de basura al menos una vez a la semana. Este proceso no es complicado y consiste en retirar la bolsa, lavar el interior del recipiente con agua caliente y detergente, y aplicar un desinfectante que elimine cualquier residuo bacteriano.



Sin embargo, muchas personas descuidan esta tarea debido a las exigencias del día a día, lo que permite que la suciedad se acumule durante semanas o incluso meses.

En caso de que el ritmo de vida no permita realizar esta limpieza semanal, se sugiere al menos llevarla a cabo cada quince días, siempre y cuando no se presenten situaciones excepcionales. Cuando ocurre una ruptura de la bolsa o una fuga de líquidos, la limpieza debe realizarse de inmediato. De lo contrario, los restos derramados no solo intensificarán los malos olores, sino que también mancharán las superficies externas y pueden complicar el manejo de la basura al trasladarla hacia los contenedores.

Mantener limpia la caneca de basura no solo mejora la higiene de la cocina, sino que también contribuye a evitar problemas mayores como plagas, olores desagradables persistentes o focos de contaminación. Incluir esta sencilla tarea en la rutina de limpieza regular es un pequeño esfuerzo que se traduce en grandes beneficios para la salud y el bienestar del hogar.

¿Qué tipo de caneca de basura se recomienda usar en la cocina?

Para mantener una cocina más higiénica y funcional, es importante elegir adecuadamente el tipo de caneca de basura. Las opciones con tapa hermética son ideales para minimizar la propagación de malos olores y prevenir que insectos accedan al contenido.

Canecas de basura. Foto: IA

Además, las canecas fabricadas en materiales fáciles de limpiar, como plástico resistente o acero inoxidable, facilitan su mantenimiento.

Otra recomendación es optar por modelos que permitan la separación de residuos, ya que esto no solo fomenta el reciclaje, sino que también ayuda a mantener un mejor control sobre el tipo de desechos que se manejan en la cocina. Las canecas con pedal para la apertura son especialmente útiles, ya que evitan el contacto directo con las manos y mejoran la higiene.