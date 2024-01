Horóscopo 2024: así le irá a cada signo zodiacal en este año, según el profesor Salomón

En diálogo con Mauricio Quintero, de Bla Bla Blu, el profesor Salomón entregó detalles del horóscopo 2024, que será un año de cambios. Cada signo zodiacal debe estar listo para lo que viene en este nuevo año, por eso, entregó detalles de qué pasará y cómo recibir esas energías, además el número de la suerte para cada uno.

Así será el horóscopo 2024 para cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo - 20 de abril).

El 2024 será un año de equilibrio en todos los deseos; se podrán comenzar nuevos negocios y/o emprendimientos, o un encontrar un mejor trabajo. Pinta ser un gran año para la vida, pero es importante saber administrar y la fortuna estará a la vuelta de la esquina.

Se avecinan viajes y cosas inesperadas, la salud mental se equilibrará luego un 2023 bastante pensando en esa área. Para Aries, el profeso Salomón recomendó velas azules para esos propósitos.



Número de la suerte para Aries: 3025.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo).

Tauro debe saber que 2024 será un año especial. Hay que rechazar todo lo malo y será lo más importante, poder identificar las tentaciones o cosas que no son buenas para sacarlas del día a día. Este signo suele ser terco y genera bloqueos, que le cuestan rechazar personas o cosas que le pueden perjudicar.

En el amor se descubrirán nuevas cosas, nuevas oportunidades o fortalecimiento con su pareja. La parte económica será de trabajo, pero con grandes recompensas. La recomendación son las velas de color amarillo para la sabiduría y prosperidad.



Número de la suerte de Tauro: 0917.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio).

Este signo debe estar feliz, pues el 2023 fue de limitaciones, pero en este nuevo año las deudas se podrán pagar. Si tiene problemas con bancos o personas, podrá cancelar esas obligaciones financieras y será un año de libertad económica pagando todo.

Habrá un golpe de suerte en los juegos de azar, no solo en la lotería, sino en algún concurso en especial porque el universo tiene un regalo para los géminis y algunos viajes a mitad de año que traerán alegría y bendiciones. La recomendación son velas doradas para la fortuna.



Número de la suerte de Géminis: 8723.

Cáncer (21 junio – 22 de julio)

Será un año de mucho movimiento en el ámbito laboral, algunos se independizarán, otros conseguirán mejor empleo y algunos crearán emprendimientos maravillosos. Habrá mucho trabajo durante todos los meses.

En el amor puede que aumente la familia, llegarán hijos para hombres y mujeres, así que debe cuidarse para recibir la bendición en el hogar. Por otro lado, desde marzo se abren oportunidades en salud, dinero y amor. La recomendación es ir al gimnasio, meditación y toda la plenitud en forma, además las velas verdes para la suerte y la sanación.



Número de la suerte de Cáncer: 9180.

Leo (23 de julio - 22 de agosto).

El 2024 será un año de recuperaciones; “confía que eres la luz”, pues a veces este signo duda de sus propias capacidades. Creará ese sueño con mayor seguridad y firmeza, lo importante es centrarse en el triunfo en el ámbito que se busca.

Si hubo quebrantos en 2023, se viene un año de recuperación y vendrá una estabilidad en la salud. En el amor todo estará mejor para esa estabilidad emocional, quienes están solos le esperan alguien muy interesante. La recomendación son las velas violetas para protección y fuerza.



Número de la suerte de Leo: 3611.

Virgo (23 de agosto - 22 septiembre)

Este será un año de muchos viajes a ciudades, países y lugares nunca vistos que enriquecerán el alma; también habrá mucho trabajo y hay recompensa entre marzo y junio con una fuerza económica espectacular con gran flujo de dinero.

Deben cuidarse el estomago porque les puede molestar algo en esta zona, deben mejorar la alimentación para evitar problemas. La recomendación son las velas azules para firmeza y poder.



Número de la suerte de Virgo: 5612.

Libra (23 septiembre - 22 de octubre).

Para Libra será el año del equilibrio. Los últimos dos años ha tenido la balanza descompensada, cuando tuvo un problema en salud tenía buena economía, pero en 2024 vendrán cosas maravillosas y todo funcionará mejor, fluirá mejor el dinero y las oportunidades incluso algunas en el extranjero.

Prudencia en los gastos de este año. Deben cuidarse la dentadura, algo está pasando en los dientes por lo que debe ir al odontólogo; mientras que, el amor tocará la puerta a quienes estén solos. La recomendación son velas rojas.



Número de la suerte de Libra: 6318.

Escorpión (23 octubre - 22 noviembre).

Luego de tres esperando un momento de desquite será este 2024. Tras problemas laborales y sin oportunidades por fin llegarán cosas nuevas y caminos diferentes, hasta octubre serán meses de gran energía y llegarán personas positivas a sumar en la vida. Mirarás lo malo como un aprendizaje.

Yoga, meditación o ejercicio dará tranquilidad para todo lo que llega, es decir, habrá puertas abiertas al triunfo. La recomendación son velas blancas; escorpión siempre será envidiado en donde esté y para eso encienda una vela negra.



Número de la suerte de Escorpión: 4119.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Sagitario debe saber usar el dinero y debe dejar de malgastarlo, hay que invertirlo. A este signo no le gusta que le digan qué hacer, son libres, pero es importante dejarse guiar, pues las bendiciones que llegan hay que saber administrarlas y es una gran oportunidad para invertir en finca raíz.

En el amor estará un poco herido por ciertas situaciones, pero si es inteligente las superará rápidamente; supere el malgenio y tome las cosas con tranquilidad. La recomendación es la vela naranja para atraer lo mejor.



Número de la suerte de Sagitario: 0344.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero).

Este año será de liberación de esas cosas que le oprimían, ahora estará sin ataduras y con más paz. Debe cuidarse en los pies y la cabeza, cuidar los huesos, pero serán unos meses de grandes proyecciones.

La recomendación es una vela negra y una blanca, la primera para alejar lo negativo y la segunda para iluminar el camino.



Número de la suerte de Capricornio: 6048.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero).

Se abren puertas a nuevas oportunidades, algunos retornarán a negocios que habían dejado y van a retomar con resultados más positivos. El 2024 será un año de hacer dinero, de liderar, emprender y en la independencia que se haga se saldrá adelante; el dinero llegará en buena cantidad.

Hay que tener cuidado con un amor del pasado que piensa volver. Se debe hacer un balance para ver qué tan bueno es volver y mirar la parte emocional si se está bien para tener una relación. Deben cuidarse la espalda, habrá dolores en esa zona. La vela será rosada para el amor propio.



Número de la suerte de Acuario: 1223.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo).

Será un año de transformación, nueva relación, trabajo o oportunidad, pero todo en pro así mismo. Estos cambios le permitirán entender las cosas buenas y la que no le convienen; este es un signo soñador y quiere decirle a todo sí, pero hay que aprender a decir que no.

Si tiene hijos hay que compartir más tiempo con ellos y si no hay que salir más con esas amistades, salir a esa fiesta, caminata y esas invitaciones que se hacen. El dinero llegará entre mayo y septiembre. La vela será plateada para llamar dinero.



Número de la suerte de Piscis: 4688.

