¿La pega del arroz no es tan rica como antes? ¿Culpa del arroz importado?

El paro arrocero que comenzó el pasado 3 de marzo en Colombia sigue intensificándose con bloqueos en puntos estratégicos de Tolima, Huila, Sucre y Meta. Productores del sector han alzado su voz en protesta por la sobreoferta del cereal, la caída de los precios y la falta de incentivos por parte del Gobierno Nacional.

Como consecuencia, comerciantes de Florencia, Caquetá, ya reportan desabastecimiento de productos básicos, mientras que los transportadores advierten una disminución del 40 % en la operación de los terminales terrestres. En medio de esta crisis, un debate inesperado surgió en el programa Mañanas Blu: ¿La pega del arroz ya no sabe igual?

¿Es culpa del arroz importado?

Luis Hernando Díaz, pequeño productor de arroz en Saldaña, Tolima, fue consultado en el programa y explicó que, aunque en Colombia se cultiva arroz de excelente calidad, las importaciones han traído variedades de menor nivel que suelen mezclarse con el producto nacional. Sin embargo, aclaró que el sabor de la pega del arroz depende más de la preparación que del origen del grano.

"Todos sabemos que en Colombia se produce arroz de muy buena calidad y el importado, a veces, es de intermedia calidad y se mezcla con el de acá. Ya la pega depende de cómo se cocine, los ingredientes que se usen y si se hace en leña", afirmó Díaz.

El debate tomó un giro más anecdótico cuando el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, comentó en tono jocoso que la pega del arroz no depende del grano, sino de la técnica culinaria utilizada. Además, confesó que no es fanático de esta capa crujiente que se forma al fondo de la olla.

Por su parte, la periodista María Camila Orozco mencionó que, en su región de origen, la pega del arroz se conoce como cucayo y que incluso se puede preparar en una freidora de aire.

Mientras el debate sobre el arroz y su preparación genera curiosidad en redes sociales, los productores continúan exigiendo soluciones a la crisis que afecta a miles de familias en el país.