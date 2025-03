Arroceros seguirán en paro hasta que existan soluciones inmediatas al precio del arroz

Tras dos años y medio de Gobierno, múltiples mesas de diálogo, cinco meses de negociación y dos días de paro nacional, los líderes campesinos denuncian que el Ejecutivo sigue sin atender directamente sus peticiones.

Los productores de arroz, responsables de 68.846 empleos en 211 municipios de 23 departamentos, advierten que la falta de decisiones gubernamentales pone en riesgo su sostenibilidad. Argumentan que el arroz, un alimento esencial en la canasta familiar, requiere políticas de protección para evitar la quiebra del sector ante condiciones de competencia desiguales.

Carlos Rojas, vocero de los arroceros, criticó la falta de soluciones inmediatas por parte del Gobierno: "La segunda reunión los ministerio de Agricultura y del Interior no llegó a un acuerdo porque los proyectos como alternativas no son suficientemente viables para que se desarrollen en el tiempo. Los arroceros necesitan acciones inmediatas para impactar el precio. Si lo llegan a impactar, sería para las cosechas del segundo semestre. No satisfacen la necesidad actual… Las medidas propuestas del Gobierno impactan 5.300 hectáreas de las 70.000 hectáreas a recolectar, es decir, solo el 8 % del área, mientras los agricultores pierden dinero en la actualidad”, afirmó.

Ante la falta de respuestas, los campesinos mantienen bloqueos y concentraciones en todo el país, exigiendo precios justos y medidas de apoyo. "Nos están obligando a perder nuestras cosechas, a quebrar… y no queremos perder nuestras tierras", advierten los manifestantes, quienes aseguran que continuarán con las protestas hasta obtener soluciones concretas.

Los sitios donde hay bloqueos o paro arrocero son:

Huila: Campoalegre, Villavieja, glorieta de acceso a la vía Yaguará.

Campoalegre, Villavieja, glorieta de acceso a la vía Yaguará. Meta: Ruta que conecta Puerto López con Villavicencio.

Ruta que conecta Puerto López con Villavicencio. Sucre: Troncal de Occidente a la altura de San Marcos.

Troncal de Occidente a la altura de San Marcos. Tolima: Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación, Prado, cruce de la vía Líbano-Armero.

¿Qué piden los arroceros?

Los productores de arroz han expresado su preocupación por la falta de apoyo del Gobierno y exigen: