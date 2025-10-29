En vivo
Blu Radio  / Cotidiano  / La planta más fácil de tener en casa que da flores perfumadas y crece en cualquier frasco

La planta más fácil de tener en casa que da flores perfumadas y crece en cualquier frasco

Si busca decorar el hogar con plantas fáciles de cuidar y que no sean de plástico, esta es la flor que le dará vida a su casa y no requiere mucha atención.

El narciso, la planta que da flores perfumadas y crece en cualquier frasco
Foto: Freepik
Esta planta es muy fácil de tener en el hogar.
Foto: Freepik
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Las plantas son aliadas infalibles para llenar los espacios de vida, color y frescura. Pero entre todas, hay una especie que ha ganado popularidad por su sencillez, su fragancia y su capacidad de florecer incluso sin tierra.

Se trata del narciso que, asociada con la renovación y la buena energía, se ha convertido en la favorita de quienes buscan un toque natural sin necesidad de experiencia en jardinería.

Una flor con delicioso olor que florece en agua

El Narcissus tazetta, conocido como narciso blanco, destaca por su aroma dulce y su capacidad de adaptarse a casi cualquier entorno.

El narciso da vida al hogar.
Foto: Unsplash
El narciso da vida al hogar.
Foto: Unsplash

Sus flores pequeñas, agrupadas en racimos, desprenden un perfume capaz de llenar toda una habitación. A diferencia de otras especies que requieren tierra o abono, esta puede desarrollarse únicamente en agua, lo que la convierte en una opción ideal para espacios pequeños o interiores donde no hay jardín.

Además, es una planta resistente que no necesita grandes cuidados. Basta con brindarle luz natural, mantener su base húmeda y cambiar el agua con frecuencia para disfrutar durante semanas de su floración.

Por eso, muchos la consideran la planta perfecta para quienes se inician en el mundo de la jardinería o buscan decorar con bajo presupuesto.

Así puede cultivar un narciso en casa

El encanto del narciso está también en su facilidad de cultivo. No se necesitan herramientas ni conocimientos especiales, solo algunos elementos básicos:

  • Un frasco o recipiente de vidrio, preferiblemente transparente.
  • Piedras decorativas o canicas para sostener los bulbos.
  • Agua limpia que apenas cubra la base del bulbo.
Además de ser una hermosa decoración, el narciso genera un perfume delicioso.
Foto: Unsplash
Además de ser una hermosa decoración, el narciso genera un perfume delicioso.
Foto: Unsplash

Una vez listo, el frasco debe colocarse en un sitio con buena iluminación, pero sin exposición directa al sol. En cuestión de días comenzarán a aparecer las raíces, seguidas de los tallos verdes y las flores blancas que llenan el ambiente de su característico perfume.

Cómo prolongar la vida de los narcisos

  1. Cambiar el agua cada tres o cuatro días para evitar la formación de bacterias o malos olores.
  2. Ubicar la planta en un lugar fresco si la temperatura ambiente es alta.
  3. Guardar los bulbos una vez termine la floración: pueden reutilizarse en la siguiente temporada.

El narciso no solo aporta belleza visual, sino también una sensación de calma y armonía. Cultivarlo en casa es una manera sencilla de reconectarse con la naturaleza, disfrutar del aroma de sus flores y renovar la energía del hogar con un detalle tan simple como un frasco con agua.

