La planta con propiedades antiinflamatorias que ayuda a evitar infecciones urinarias

En épocas de calor o cambios de clima, las infecciones urinarias suelen convertirse en un problema recurrente que afecta a hombres y mujeres por igual.

La molestia, el ardor y la necesidad constante de ir al baño hacen que muchas personas busquen opciones naturales para prevenir este tipo de afecciones.

En medio de la gran variedad de remedios caseros y suplementos disponibles, los expertos en salud destacan una planta que, aunque no es muy conocida, ha demostrado ser especialmente efectiva para cuidar el tracto urinario.

Se trata de la centinodia, una hierba cargada de flavonoides y ácido gálico que ha sido utilizada en la medicina tradicional por su capacidad para proteger la zona urinaria y reducir la inflamación.



La centinodia tiene grandes propiedades para la salud. Foto: Redes sociales

Beneficios de la centinodia

Según el ginecólogo integrativo Joan Matas, la centinodia favorece una diuresis suave, estimula la producción de orina y ayuda a eliminar bacterias patógenas antes de que puedan fijarse en las paredes de la vejiga. Este efecto es clave para prevenir la cistitis, una de las infecciones más comunes durante el verano.

Además de su acción diurética, la centinodia posee propiedades antiinflamatorias y astringentes que evitan la adhesión de bacterias como la Escherichia coli, principal responsable de la mayoría de infecciones urinarias.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) respalda sus beneficios para el mantenimiento del bienestar urinario, destacando que su consumo regular puede reducir la frecuencia de episodios y proteger de complicaciones.

Los especialistas señalan que su efecto puede potenciarse al combinarla con otros ingredientes naturales como el arándano rojo americano y la D-manosa, reconocidos por crear una barrera que dificulta el crecimiento bacteriano. Estas mezclas se encuentran en suplementos alimenticios y también en infusiones especialmente diseñadas para el cuidado del sistema urinario.



Así puede agregarla a su dieta

Prepararla en casa es sencillo. Una de las formas más comunes es la infusión: basta con calentar una taza de agua, añadir dos gramos de centinodia y dejar reposar por algunos minutos.

Infusión natural. Foto: Pexels

Se recomienda tomarla hasta tres veces al día para aprovechar sus propiedades. También se comercializa en cápsulas o extractos, siempre con la supervisión de un profesional de la salud.

Con respaldo científico y una larga tradición en la medicina natural, la centinodia se perfila como una opción segura para quienes buscan prevenir infecciones urinarias y aliviar las molestias que estas generan. Su consumo responsable, acompañado de una adecuada hidratación, puede marcar la diferencia en la salud del sistema urinario.