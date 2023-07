No solo el agua es buena bebida para la salud; hay otras dos buenas opciones: conozca cuáles

Tomar agua es de suma importancia debido a su papel fundamental en el mantenimiento de la salud y bienestar, según expertos en salud, ya que el cuerpo está compuesto por 60 % agua.

Asimismo, el agua cumple su función de hidratar, lo cual es esencial para el adecuado funcionamiento de todos los sistemas y órganos del cuerpo. Además, el agua ayuda en la regulación de la temperatura corporal, la eliminación de toxinas, la digestión de los alimentos y la absorción de nutrientes.

No obstante, el agua es utilizada por las personas que deciden dedicarse al ejercicio o al coaching saludable, que si bien su uso no es incorrecto, pues el aporte de esta bebida en el cuerpo humano es muy positivo, no es la única que cumple esta función. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que hay otras dos bebidas buenas para la salud: café y té, pues su aporte nutritivo es alto para la salud.

Los beneficios del té y el café para la salud, según expertos

El té, especialmente el té verde y el té negro, contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Estos antioxidantes pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, fortalecer el sistema inmunológico y combatir la inflamación.

Asimismo, según este estudio, el té puede tener propiedades estimulantes que ayudan a mejorar la concentración y el estado de alerta. Algunos estudios también han sugerido que el té puede ayudar a controlar el peso, mejorar la salud digestiva y promover una piel más saludable. No obstante, la recomendación de los expertos de Harvard es que esta bebida no se tome caliente y tan seguido, pues podría generar efectos secundarios y enfermedades graves, por eso, lo mejor es consultar a un nutricionista previamente.

Por ejemplo, un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indicó que las personas que toman al menos dos tazas de té al día tenían un riesgo de muerte entre un 9 % y un 13 % menor que quienes no lo hacían.

Por su parte, el café contiene cafeína, un estimulante que puede ayudar a mejorar la concentración, el estado de alerta y el rendimiento físico. Además, el café está lleno de antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los efectos del café pueden variar según la persona, y el consumo excesivo puede provocar efectos negativos como nerviosismo, insomnio o irritabilidad. Personas que presenten problemas en el sistema circulatorio y nervioso, es mejor no tomar, pues podría generar cuadros de ansiedad y taquicardia.

Un estudio que se practicó en más de 170.00 personas, demostró que el café podría generar un 30 % menos el riesgo de menor durante los próximos siete años.