Novena de Navidad día 5 para leer

La Novena de Navidad o Aguinaldos es una tradición colombiana que consiste en una serie de oraciones que se realizan durante nueve días, del 16 al 24 de diciembre. Es una oportunidad para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y prepararse para la Navidad.

La Novena consta de una plegaria general, oraciones a la Virgen María, a San José y al Niño Jesús, una consideración diaria sobre la historia del nacimiento de Jesús, y los gozos, que son cánticos que expresan la alegría por el nacimiento del Niño Dios.

Novena de Navidad día 5

"No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin". Lc 1, 30 - 33

Ante la presencia inabarcable de lo divino, de Dios, el primer sentimiento o reacción que podemos tener es el miedo. Sin embargo, esta experiencia de temor se ve menguada de inmediato gracias a esa misma presencia. María, ante la llegada de Gabriel, se turba; no porque le genere miedo y terror, sino porque siente precisamente dicha presencia divina, y en ese sentido, se siente pequeña y frágil. Mas el amor de Dios se manifiesta más grande que aquello que le turba: Dios la abraza con su Espíritu. Y, posterior a ello, le comparte la gran noticia: llevará en su seno, en sus entrañas al Mesías; Buena Nueva que le alegrará la vida, y también la vida al mundo. Ahí se manifiesta de forma plena la presencia de Dios.

En nuestra cotidianidad, en nuestro caminar, podemos experimentar el miedo, el temor, la duda al momento de seguir a Cristo. Podemos apocarnos ante su presencia. Podemos doblegarnos frente a las realidades humanas. Empero, al abrir nuestro corazón y agudizar la escucha de su Palabra, poco a poco podremos librarnos de lo que nos pesa en la vida, de lo que no nos deja caminar tranquilos.

Frente a tantos miedos que azotan a nuestro país y nuestros contextos, estamos llamados a abrir nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar el mensaje de paz que nos trae Cristo; y que, escuchándolo, lo testimoniemos con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras obras.

¿Cómo rezar esta Novena?

Canto de un villancico. Oración para todos los días. Oración a la Virgen María. Oración a San José. Lectura Bíblica. Consideración. Gozos. Oración al Niño Jesús.