Ocho trucos para mantener los vidrios de la ventana impresionantemente limpios

Limpiar los cristales en su hogar puede ser un verdadero desafío si no cuenta con las herramientas y métodos adecuados. La limpieza de ventanas y espejos sin dejar rayas requiere un poco de arte y ciencia. A continuación, descubra los trucos que puede utilizar para mantener los cristales de su hogar limpios y relucientes tanto en el interior como en el exterior.

Limpie de arriba a abajo

Si realmente desea que sus ventanas y espejos estén libres de rayas, asegúrese de limpiarlos de arriba a abajo. Dado que la solución de limpieza puede gotear, aproveche la gravedad a su favor y permita que el limpiador gotee en áreas que aún no haya lavado. Comience desde la parte superior y vaya descendiendo para asegurarse de que no se produzcan goteos en las superficies de vidrio que ya están perfectamente limpias.

Lave las ventanas en días nublados

Aunque pueda parecer lo contrario, lavar las ventanas en días nublados es más recomendable. Durante los días soleados, la solución de limpieza puede secarse rápidamente en el vidrio, dejando residuos y rayas. Si espera a un día nublado para limpiar sus ventanas, la solución de limpieza se mantendrá húmeda el tiempo suficiente para que pueda limpiarla adecuadamente, obteniendo así un brillo impecable y sin rayas.

Utilice un rastrillo de goma

El uso de un rastrillo de goma puede marcar una gran diferencia en la limpieza de las superficies de vidrio. A veces, el primer paño no elimina por completo la solución de limpieza, y tener que volver a limpiar ciertas áreas del vidrio puede resultar en la aparición de rayas. Sin embargo, al utilizar un rastrillo de goma, resulta mucho más sencillo pulir cada sección de la ventana. Si va a limpiar ventanas altas, es imprescindible contar con un rastrillo de mango largo, el cual también será útil para limpiar las paredes y puertas de la ducha.

Limpie las esquinas con copitos de algodón

Por más que lo intente, los residuos parecen acumularse en las esquinas del vidrio, y puede resultar muy difícil llegar a ellos a menos que cuente con la herramienta adecuada. Los copitos de algodón son ideales para limpiar esas áreas de difícil acceso en las ventanas de su hogar. Gracias a su tamaño perfecto, hacen un excelente trabajo al eliminar los residuos de las esquinas.

Pruebe con una camiseta vieja

Las camisetas viejas resultan ideales para limpiar los cristales, ya que no dejan pelusa y absorben la cantidad justa de líquido para dejar las ventanas impecables. Además, utilizar camisetas viejas en lugar de toallas de papel es una excelente manera de ahorrar dinero en costos de limpieza del hogar y contribuir al cuidado del medio ambiente.



Pruebe un limpiador de ventanas casero

En ocasiones, las soluciones caseras son las que mejor resultado ofrecen, además de ser más económicas y no contener productos químicos desconocidos. Para crear su propio limpiador de vidrios, mezcle 1 taza de alcohol isopropílico, 1 taza de agua y 1 cucharada de vinagre. La combinación de alcohol isopropílico y vinagre blanco produce un limpiador en aerosol que se evapora rápidamente y compite con las marcas comerciales. Este limpiador casero también puede ser utilizado para dar brillo a azulejos, cromo y otras superficies duras.



Utilice periódicos

Algunas personas aseguran que los periódicos son ideales para pulir superficies de vidrio. Si bien funcionan muy bien, a muchas personas no les agrada mancharse las manos con tinta. Además, los periódicos no son resistentes cuando se mojan. No obstante, si ha probado toallas y paños sin éxito, vale la pena intentar con un periódico. Y si está satisfecho con cómo se ve el vidrio pero no desea mancharse las manos, ¡simplemente puede utilizar guantes!



Evite las superficies de madera

Muchos limpiadores de cristales y ventanas pueden dañar las áreas de madera de los marcos de los espejos y las ventanas. Para evitar que las gotas de líquido dañen estas superficies, coloque un paño pequeño sobre la madera o el alféizar de la ventana para absorber cualquier goteo. Asimismo, evite rociar demasiado limpiador de una sola vez. En su lugar, rocíe la ventana en secciones pequeñas y trabaje de arriba hacia abajo en el vidrio.