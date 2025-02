Tiendas D1 anuncia innovador cambio que beneficiará a estos clientes; son miles

Tiendas D1 , una de las cadenas de supermercados más populares en Colombia, sigue marcando la pauta en innovación para mejorar la experiencia de compra de sus usuarios.

En esta ocasión, la compañía ha implementado un nuevo sistema de pagos que es perfecto para los miles de clientes que pagan con sus celulares y no usan efectivo.

El nuevo método de pago por QR que implementó el D1

Ahora, los clientes podrán pagar sus compras directamente desde la aplicación de su entidad bancaria mediante la opción de escaneo de código QR . Esta funcionalidad busca agilizar el proceso en caja y ofrecer mayor comodidad a los compradores.

El proceso es sencillo y consta de tres pasos:



Ingresa a la app de tu entidad financiera. Escanea el código QR que aparece en el datáfono de la tienda. Confirma el pago desde tu dispositivo móvil.

La empresa asegura que esta innovación no solo facilitará las transacciones, sino que también fortalecerá la seguridad en los pagos, evitando el manejo de efectivo o tarjetas físicas.

Realiza tu pago de manera fácil y rápida desde la APP de tu entidad, simplemente escaneando el QR del datáfono señaló Tiendas D1.

Horarios del D1

Las tiendas D1 en Colombia generalmente tienen horarios que varían según la ubicación.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas tiendas suelen estar abiertas de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. En algunas ciudades, las tiendas pueden abrir a partir de las 8:00 o 9:00 a.m. y cerrar a las 8:00 p.m.