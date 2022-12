09 de enero de 2020 - Blog Deportivo, programa completo sin cortes

Este martes en Blog Deportivo Julio Avelino Comesaña, entrenador del Junior de Barranquilla, habló sobre las contrataciones que hizo el conjunto ‘tiburón’ para afrontar el 2020, año en el que disputarán tres competiciones: liga colombiana, copa colombiana y Copa Libertadores.

Por otro lado, el DT del Junior se refirió a las palabras de un periodista argentino, quien aseguró que con el equipo colombiano no pasaría nada en la Copa Libertadores.

Publicidad

Le puede interesar: Irónica respuesta de Comesaña a periodista argentino por palabras contra el Junior

Escuche el programa completo aquí:

Escuche los podcast de BLU Radio en cualquier momento y desde cualquier lugar. Un espacio para oír todos los programas de su interés como música, gastronomía, deportes y mucho más.

Publicidad