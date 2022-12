10 de julio de 2020 - Blog Deportivo, programa completo

Este viernes en Blog Deportivo hablamos con Miguel Ángel Borja, jugador del Junior de Barranquilla, sobre el partido ante Ecuador en la Eliminatoria al Mundial Rusia 2018 y aseguró que demostró y brindó todo a la Selección.

"Creo que le brindé lo mejor a la Selección, jugar en altura no es fácil. Se logró gracias al apoyo que el profesor Pékerman me dio. Eso es algo que no se borra, llegamos a Ecuador con algo claro en la mente y era sumar", comentó.

Por otro lado, Adrián Arregui anunció su salida del Deportivo Independiente Medellín por la muerte de su padre y volvería a Argentina tras este difícil momento.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo aquí:

