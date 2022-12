20 de febrero de 2020 - Blog Deportivo, programa completo sin cortes

Este jueves en Blog Deportivo de BLU Radio hablamos con Matías Rodríguez, jugador del Cúcuta Deportivo, quien contó lo que pensaba sobre la sanción por más de 52 millones de pesos y dos semanas sin jugar por, presuntamente, simular.

“En su momento me asusté mucho, luego me dijeron que era un chiste porque no quise creerlo. Esta mañana cuando llegué al club mis compañeros me comenzaron a decir que era verdad, me parece una ‘guasada’ que me cobren 52 millones”, dijo.

Publicidad

También hablamos sobre la reunión entre los clubes profesionales interesados en participar de la liga femenina y la administración de la Dimayor con la finalidad de definir y ultimar detalles para la competencia que se jugará en este año.

Escuche el programa completo aquí:

Publicidad